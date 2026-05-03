Cesena, pedalate antifasciste: trenta partecipanti a “La Resistente”

Una trentina di persone hanno preso parte questa mattina alla pedalata “La Resistente, cicloturistica della memoria sui luoghi delle stragi nazifasciste nel cesenate”. Organizzata da Anpi in collaborazione con Fiab Cesena e Circolo Arci di Bagnile, è stata l’occasione per ricordare alcuni luoghi che furono teatro di eventi importanti della lotta antifascista, lungo un percorso di 30 km affrontato col più resistente dei mezzi di trasporto: la bicicletta. Dopo la partenza dal Monumento ai caduti per la Resistenza in viale Carducci, è stato lo storico Mattia Brighi a raccontare alcuni episodi durante le soste presso vari cippi e lapidi che ricordano il sacrificio di chi combatté contro il regime nazifascista. Oltre al timoniere dell’Anpi cesenate, Vincenzo Morrone, ha preso parte all’iniziativa l’assessora alla Pace, Giorgia Macrelli.