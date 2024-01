Cesena, pec gratis il primo anno con Infocert-Anusca

I cittadini di Cesena potranno accedere gratuitamente (per il primo anno) a una casella di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare anche come domicilio digitale su INAD (Indice Nazionale dei Domicili digitali delle persone fisiche). Una offerta possibile grazie a un accordo tra InfoCert (Tinexta Group), la più grande Autorità di Certificazione europea, e Anusca, Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (alla quale aderiscono 5.075 Comuni italiani che rappresentano l’86% della popolazione italiana). “Dopo Cesena - si legge in una nota - altri 200 comuni italiani aderiranno a breve all’iniziativa”.

Dal 6 luglio scorso con la pubblicazione delle linee guida di AgID i cittadini possono, su base volontaria, indicare sul sito di INAD (https://domiciliodigitale.gov.it) con SPID o CIE un domicilio digitale, cioè un indirizzo PEC, per ricevere comunicazioni aventi valore legale da parte della Pubblica Amministrazione, come rimborsi fiscali e detrazioni d’imposte, notifiche e pratiche varie, al pari della raccomandata tradizionale con ricevuta di ritorno. In questo modo i cittadini sono messi nella condizione di inviare i messaggi PEC alla Pubblica Amministrazione in modo semplice e veloce, senza dovere allegare la scansione del proprio documento di riconoscimento.

“Siamo orgogliosi di lanciare questa operazione in partnership con Anusca”, commenta Carmine Auletta, Chief Innovation Officer di InfoCert. “i cittadini di 200 Comuni iscritti ad ANUSCA che lo richiederanno potranno attivare gratuitamente il proprio Domicilio Digitale e beneficiare dei molteplici vantaggi ad esso collegati: semplificazione burocratica, maggiore efficienza e sostenibilità nei processi, riduzione dell’utilizzo della carta e delle spedizioni fisiche, diminuzione dell’impronta carbonica e delle emissioni di CO2 legate al trasporto. L’attuale congiuntura socioeconomica ci impone – conclude Auletta - di percorrere a ritmi serrati le tappe della transizione digitale avendo anche come priorità il tema della sostenibilità”.

La casella PEC Legalmail per il primo anno è gratuita, con la possibilità di ricevere un numero illimitato di messaggi e cinque invii gratuiti (successivi invii sono disponibili a pacchetti su infocert.it), oltre ad essere incluso un servizio di assistenza gratuita sul sito help.infocert.it. La Legalmail di InfoCert, con 7,20 euro di canone annuo dal secondo anno, permette di usufruire del servizio PEC per un anno intero”.