Cesena, pauroso incidente sulla Secante: il camion centra la cuspide dell’uscita e si ribalta VIDEO GALLERY

Un pauroso incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla Secante a Cesena in direzione sud. Per cause in corso di accertamento, un camion ha centrato la cuspide del guard rail mentre procedeva in corsia sud all’altezza dell’uscita numero 1. Il mezzo ha centrato autonomamente la cuspide ribaltandosi sulla destra, con il camionista ferito ma cosciente estratto dai Vigili del Fuoco per essere affidato ai sanitari del 118. Il camionista presentava una brutta ferita ad una gamba ed è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale Bufalini.