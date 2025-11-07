Cesena, paura per i lavori pericolosi sulla Cervese: “Gli operai hanno rischiato di essere travolti”

Scena da brividi sulla carreggiata nord-ovest di via Cervese, nella zona di Villa Calabra, per un mini-cantiere stradale organizzato in modo vistosamente pericoloso. La segnalazione è arrivata da un lettore, anche per conto di altri passanti che transitando lì e col sole in faccia hanno rischiato di investire i due giovani di origine africana che stavano lavorando. Non sono mancati colpi di clacson per avvisare del pericolo, aggravato dal fatto che i coni di segnalazione messi sull’asfalto erano molto ravvicinati al punto dei lavori e le transenne di protezione erano piccole e leggerissime.