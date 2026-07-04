Cesena, paura a Bagnile: scontro tra furgone e tandem, ferita una coppia di coniugi

Pauroso incidente nel tardo pomeriggio di ieri nella frazione cesenate di Bagnile. Intorno alle 17:30, all’incrocio tra via San Giorgio e via Pozzo, un furgone e un tandem si sono scontrati per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale.

L’impatto è avvenuto tra il mezzo cassonato, che procedeva lungo via Pozzo in direzione Rimini–Forlì, e la bicicletta a due posti, che viaggiava su via San Giorgio in direzione Ravenna–Roma. Grande spavento per i due occupanti del tandem, una coppia di coniugi.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 anche con l’ausilio dell’elisoccorso. La donna, che inizialmente destava le preoccupazioni maggiori tanto da essere trasportata in codice rosso al vicino ospedale “Bufalini” di Cesena, è stata fortunatamente rivalutata dai medici in codice giallo dopo i primi accertamenti. Anche il marito è stato trasferito al nosocomio cesenate in ambulanza, sempre con codice giallo.

Praticamente illeso, invece, il conducente del furgone. Ieri sera gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro; il conducente del furgone è stato sottoposto ai test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.