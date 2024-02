Cesena, pasti e assistenza domiciliare: tariffe in aumento

Assistenza domiciliare e pasti a domicilio. Dopo 8 anni di stop nei comuni dell’Unione dei Comuni Valle Savio (quindi Cesena assieme a Mercato Saraceno, Montiano, Bagno di Romagna, Sarsina, Verghereto) i costi per l’utenza si alzeranno. Lo ha comunicato la dirigente del settore Servizi Sociali con una nota inviata alla giunta dell’Unione e alle cooperative che si occupano delle consegne e dei servizi al domicilio delle persone che ne necessitano.

La decisione di aumentare le tariffe (con un ricarico attorno al 65% a seconda del tipo di servizio) cala sul servizio a causa dei costi della vita che stanno impattando da tempo su tanti settori economici, riverberandosi di conseguenza anche sui costi della pubblica amministrazione per garantire i servizi a favore dei cittadini.

«Le tariffe di pasti e assistenza domiciliare sono rimaste immutate dal 2016, anno in cui erano state ridotte rispetto al 2015» si legge nella comunicazione.

«Purtroppo ci vediamo costretti, anche nella logica di garantire la continuità dell’erogazione per tutta la cittadinanza, a chiedere ai cittadini uno sforzo economico concomitante a quello dell’ente pubblico».

La delibera che fa scattare gli aumenti è la numero 4 dell’Unione, datata 23 gennaio; e i rincari sono partiti dal 1° febbraio.

Per ogni pasto erogato la quota a carico dell’utente passerà da 4,5 euro a 7 euro per il pasto singolo (da 9 a 14 euro per il pasto doppio). Il costo complessivo di ogni pasto pagato dall’Amministrazione è di 9,64 per il pasto singolo e di 16,41 per quello doppio.

Per ogni ora di assistenza domiciliare la quota a carico degli utenti passerà da 6,5 euro a 9,5 euro. Al fornitore che garantisce il servizio invece l’Amministrazione pagherà tra i 25,80 ed i 27.40 all’ora. «Naturalmente l’amministrazione, come ha sempre fatto - chiosa la nota - resterà vicina al cittadino che non potrà pagare questi importi aumentati, erogando un contributo parametrato sulle capacità economiche di ciascun utente, calcolate sula base dell’Isee».

Gli aumenti di costo saranno segnalati all’utenza tramite una specifica missiva recapitata ad ognuno.