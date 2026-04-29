Cesena, passione per i motori coltivata fin da bambini a San Carlo e il 3 maggio torna la gara solidale

Il rombo dei motori, le risate dei bambini e l’aria di festa. Va in archivio con questi rumori e queste immagini l’evento organizzato il 25 aprile a San Carlo, nella piazza del Libro, che si è trasformata per un giorno in un grande spazio dedicato alla passione motoristica e allo stare insieme. È qui che si è svolta la Festa dei motori, appuntamento ormai stabile nel calendario locale e sempre più partecipato.

Bambini protagonisti

Giunta al quinto anno, la manifestazione ha richiamato numerose famiglie, con una presenza particolarmente significativa di bambini, veri protagonisti della giornata. Tra le attività più apprezzate, le prove di kart: un centinaio di bambini hanno avuto l’opportunità di salire a bordo e vivere un’esperienza in pista in totale sicurezza, ricevendo anche un diploma di partecipazione. L’iniziativa è stata possibile anche grazie al contributo di numerose realtà del territorio, tra cui Romagna Iniziative e diversi sponsor locali.

Accanto al divertimento, non è mancato un momento educativo. La Polizia locale ha allestito un simulatore di guida, permettendo ai più giovani di sperimentare una forma di guida sicura e apprendere le basi dell’educazione stradale.

Presente anche la Protezione civile, che ha coinvolto i bambini con un originale “gioco dell’oca” a tema sicurezza. A completare il programma, l’esposizione di auto e moto d’epoca, che ha attirato curiosi e appassionati.

Una gara di solidarietà

La Festa dei motori è nata come momento di avvicinamento alla storica gara di kart, in programma il 3 maggio a San Carlo, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. I fondi raccolti sosterranno “All Together Charity” e “Grd-Genitori ragazzi Down”.

La gara dei kart, nata nel 1984 e interrotta nel 2006, è stata poi ripresa nel 2017 e da allora si svolge regolarmente. Lo scorso anno, grazie all’iniziativa, sono stati donati 5mila euro in beneficenza. «Io e Marcello Monti, presidente della Polisportiva, abbiamo voluto mantenere la data del 25 aprile come momento simbolico per San Carlo – spiega Alessandro Cacciaguerra, vicepresidente della Polisportiva – trasformandola in una festa dedicata ai bambini e agli sport motoristici».

Tra attività per i più piccoli, momenti educativi e passione per i motori, la Festa dei motori si è confermata anche quest’anno un appuntamento capace di coinvolgere tutta la comunità.