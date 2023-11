Cesena. Passione a due e quattro ruote a “Ruotando”, show hub ricco di esibizioni e spettacoli

Sarà una vera e propria kermesse, con esibizioni e spettacoli disseminati per tutta la fiera, l’edizione numero 21 di Ruotando - Kustom Kulture, il salone dedicato agli appassionati delle due e quattro ruote. Nel 2023, infatti, Ruotando schiera oltre 200 espositori ma, soprattutto, si presenta con un nuovo format più ricco e vivace, per moltiplicare le occasioni di intrattenimento e divertimento

per tutta la durata della manifestazione.

Il nuovo format Al posto del palco unico delle passate edizioni ci sarà uno ‘show hub’ articolato in 4 ‘isole’ da 90 a 300 metri quadrati. Ognuna di esse ospiterà, nei due giorni della manifestazione,

spettacoli e concerti con live band, che proporranno un repertorio scatenato, dal rock al rocakabilly, ma anche esibizioni di specialisti di settore: ci saranno, infatti, costumizer sulla cesta dell’onda e artisti di aerografia e del pin striping che non solo metteranno in mostra alcuni dei loro esemplari più riusciti, ma si esibiranno dal vivo in dimostrazioni pratiche delle loro abilità. Fra un’esibizione e l’altra ci si potrà anche rilassare nelle aree ristoro che offriranno la possibilità di fare degustazioni, apertivi ecc.

Shopping e show spettacolari. Ovviamente, all’interno del salone non mancano aree di shopping, con un’offerta che spazia dall’abbigliamento alla pelletteria, fino ad arrivare agli accessori più iconici, come gli anelli e le catene e portafogli costumizzati. Di grande impatto, i carshow in programma, che vedranno in azione una serie di auto americane tutte rigorosamente prodotte prima del 1965.

Imperdibili i bike show, che metteranno sotto i riflettori una quarantina di modelli di moto costumizzati con un concept e un design unico, creati ad hoc da costumizer fra i più noti.

Ma si potranno vedere anche modelli del tipo Cafè Racer, stile tipico della cultura rock anni Cinquanta che richiama lo stile rockabilly e mods. A gestire questo programma spettacolare è il team Terre di Moto, Bikers Lite. Non mancheranno poi momenti adrenalinici nella Ruotando Arena, l’area esterna gestita da garage Venezia, anch’essa ricca di nuove esibizioni come il Muro della morte e il motocross freestyle con i DaBoot e tanti altri eventi.

Esperti e Appassionati. A Ruotando 2023 sono presenti anche concessionarie e officine specializzate come Magnani, Vitali, Trioschi, Desmo Corse, Belletti. Non possono poi mancare motoclub e motorcycles club come i Black Devils Coast Crew, Il Paolo Tordi Motoclub, i Raw, Ghost Fire, Anime Ribelli, Vulcan Riders, Kantina Bikers.

lnfo e orari. L’entrata a Ruotando richiede un biglietto da 10 euro.

Acquistando il biglietto online, ci si può recare direttamente all’ingresso senza passare dalla biglietteria. Inoltre costa meno (9 anziché 10) e puoi usufruire dell’abbonamento a 16 euro per partecipare ad entrambe le giornate. Ruotando si svolge il 25 e 26 novembre 2023. Aperto dalle 9,30 alle 19,30 in entrambi i giorni.