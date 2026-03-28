Cesena, Pasqua: il programma delle celebrazioni in Cattedrale

Domani, 29 marzo, la Chiesa cattolica celebra la Domenica delle Palme. In Cattedrale a Cesena, le Messe domani saranno celebrate alle 7, alle 10, alle 11,30 e alle 18. Alle 11,15 benedizione e processione delle Palme. Seguirà la Messa presieduta dall’arcivescovo Antonio Giuseppe, vescovo di Cesena-Sarsina. Al termine di ogni Messa verranno distribuiti ramoscelli di ulivo benedetti.

Giovedì santo 2 aprile: alle 9,30 Messa crismale presieduta dal vescovo Antonio Giuseppe nel 10° anniversario della sua ordinazione episcopale, e concelebrata da tutti i preti. Durante la Messa vengono benedetti i Sacri Olii e rinnovate le promesse sacerdotali. Verranno festeggiati anche i sacerdoti che nel 2026 celebrano particolari anniversari di ordinazione: 25 anni di sacerdozio: Mubenga padre Joseph ofm; 50°esimo di sacerdozio: monsignor Walter Amaducci e monsignor Pietro Luigi Tonelli; 70esimo di ordinazione sacerdotale: monsignor Mario Morigi; 75 anni di sacerdozio: monsignor Silvano Ridolfi. Ricorda i 25 anni di ordinazione diaconale Marco Casali. Alle 18 il vescovo presiede la Messa vespertina nella cena del Signore. Alle 20,45 ha inizio l’adorazione eucaristica fino alle 23.

Venerdì santo, 3 aprile (astinenza e digiuno): alle 8 Ufficio delle letture e lodi. Alle 15 la via Crucis dei ragazzi, in Cattedrale. Alle 18 l’arcivescovo Caiazzo presiede la liturgia della Passione e Morte del Signore. Alle 21 Via Crucis cittadina partendo dalla chiesa di San

Domenico, con conclusione in Cattedrale. Dalle 23, in Cattedrale dopo la Via Crucis si terrà una Veglia al Crocifisso proposta dall’Azione Cattolica. La Cattedrale resterà aperta per la preghiera fino all’una. Sono invitati in particolare i gruppi giovanili.

Sabato santo 4 aprile: alle 8 Ufficio delle letture e lodi. Alle 9 “L’Ora della Madre”: celebrazione mariana ispirata alla liturgia bizantina. Alle 21,30 Veglia pasquale presieduta dal vescovo e amministrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana ai catecumeni.

Domenica 5 aprile, Pasqua di Risurrezione del Signore: Messe alle 7, 10 e 11,30. Alle 18 Messa pasquale presieduta dal vescovo Antonio Giuseppe. Durante la celebrazione la Schola “Santa Cecilia” eseguirà la Messa “Dives in Misericordia”, di Gianni Della Vittoria, per coro misto a due voci, organo e tromba (dirige: Gianni Della Vittoria; all’organo: Terzo Campana; alla tromba: Tommaso Scarpellini).

Lunedì 6 aprile, lunedì dell’Angelo. Orario festivo delle Messe: 7, 10, 11,30 e 18.

In Cattedrale durante la Settimana Santa diversi sacerdoti prestano servizio per il sacramento della Riconciliazione.