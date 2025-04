Cesena, Pasqua: il calendario delle celebrazioni in cattedrale

In avvicinamento alla Pasqua, ecco il calendario delle celebrazioni in Cattedrale.

Mercoledì santo 16 aprile. Alle 20,30 Messa crismale presieduta dall’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo e concelebrata da tutti i presbiteri. Durante la Messa vengono benedetti i Sacri Olii e rinnovate le promesse sacerdotali. Quest’anno vengono festeggiati don

Edero Onofri, don Alfio Rossi e don Piero Teodorani per i 60 anni di Messa; don Renato Serra per i 50 anni; don Claudio Canevarolo e don Crispin Beja Ngeleka per i 25 anni.

Giovedì santo 17 aprile. Alle 8 Ufficio delle letture e lodi. Alle 18 il vescovo Caiazzo presiede la Messa vespertina nella cena del Signore. Alle 20,45 ha inizio l’adorazione eucaristica fino alle 23.

Venerdì santo 18 aprile, giorno di astinenza e digiuno. Alle 8 Ufficio delle letture e lodi. Alle 15 via Crucis dei ragazzi, in Cattedrale. Alle 18 il vescovo Antonio Giuseppe presiede la liturgia della Passione e Morte del Signore. Alle 21 Via Crucis partendo dalla chiesa di San Domenico, con conclusione in Cattedrale. Dalle 23, in Cattedrale dopo la Via Crucis: Veglia al Crocifisso proposta dall’Azione Cattolica. La Cattedrale resterà aperta per la preghiera fino all’una di notte. Sono invitati in particolare i gruppi giovanili.

Sabato santo 19 aprile. Alle 8 Ufficio delle letture e lodi. Alle 9 “L’Ora della Madre”: celebrazione mariana ispirata alla liturgia bizantina. Alle 21,30 Veglia pasquale presieduta dal vescovo e amministrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana a tre catecumeni.

Domenica 20 aprile, Pasqua di Risurrezione del Signore. Messe alle 7, 10 e 11,30. Alle 18 Messa pasquale presieduta dal vescovo don Pino. Durante la celebrazione la Schola “Santa Cecilia” eseguirà la Messa “Dives in Misericordia”, di Gianni Della Vittoria, per coro misto a due voci, organo e tromba. Dirige: Gianni Della Vittoria; all’organo: Terzo Campana, alla tromba: Tommaso Scarpellini.

Lunedì 21 aprile, Lunedì dell’Angelo. Orario festivo delle Messe: 7, 10, 11,30 e 18.

In Cattedrale durante la Settimana Santa diversi sacerdoti prestano servizio per il sacramento della Riconciliazione, nelle ore del mattino e del pomeriggio.