Cesena, Pascal Comandini: partono i “Summer stage”

Stanno per partire i “Summer stage” di Biotecnologie Ambientali, Informatica e Automazione proposti dall’Is Pascal Comandini di Cesena. Lo stage estivo, giunto alla sua terza edizione, rappresenta un’opportunità per studenti e famiglie per conoscere l’offerta formativa dell’Istituto tecnologico Pascal, fortemente orientato ad alcuni dei Megatrend che stanno determinando il nostro futuro: Intelligenza artificiale e Cybersecurity (indirizzo informatica), Industria 4.0 e Robotica (indirizzo automazione) e Tecnologie Green (indirizzo biotecnologie ambientali).

L’iniziativa, rivolta a studenti e studentesse che hanno terminato la classe 2^ della scuola secondaria di primo grado e che a settembre inizieranno la classe 3^, è strutturata in due mattinate, giovedì 13 e venerdì 14 del mese di giugno, previa prenotazione dal sito dell’istituto.

All’interno dei laboratori dell’istituto i giovani stagisti potranno sperimentare coinvolgenti attività specifiche dei tre indirizzi dell’ITT Pascal, sotto la guida esperta dei docenti, con la collaborazione del personale di laboratorio e degli allievi della scuola.