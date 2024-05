Cesena, partorisce in ambulanza all’arrivo in pronto soccorso

Ieri mattina, intorno alle 11,15, molti cesenati hanno visto la strana scena di una ambulanza del 118 a sirene spiegate in direzione dell’ospedale Bufalini, “scortata” a pochi metri da una auto dei carabinieri, anche loro con gli allarmi acustici inseriti.

Il passaggio è avvenuto in vie piuttosto centrali, come via Curiel, poi via Mulini, di lì Porta Trova, la Barriera, viale Carducci e poi l’arrivo in ospedale.

Una corsa contro il tempo dopo essere stati chiamati per una gravidanza che stava giungendo a termine.

La telefonata è arrivata da una giovane donna di origini albanesi, che abita a Cesena nella zona vicina al centro. La donna risulta essere già mamma prima di ieri.

Comunque, la forsennata corsa in ospedale non ha fatto arrivare la giovane donna in reparto: ha partorito all’interno dell’ambulanza, praticamente in pronto soccorso, dove era appena arrivata.

Subito dopo è stata portata in reparto. La mamma e il bambino stanno bene e il parto su ruote non ha causato problemi di nessun genere anche per la professionalità del personale di soccorso del 118.