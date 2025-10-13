Cesena, partono i laboratori creativi per bambini e adulti alla scuola Carducci

Con l’avvio dell’anno scolastico ripartono le numerose attività del progetto nazionale triennale ‘La scuola è la città: laboratorio aperto di competenze cortesi’, selezionato all’impresa sociale ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

Tra queste iniziative si colloca anche un percorso di incontri creativi e narrativi dedicato a genitori e figli con l’obiettivo di favorire la creazione di uno spazio di scambio e condivisione e di una comunità fondata sull’orizzontalità e sulla relazione. Un luogo in cui portare sguardi e punti di vista molteplici sull’infanzia e sulla genitorialità. Gli incontri, organizzati da Apeiron e dal Centro Studi Servizi Educativi, in collaborazione con Sara Biscioni e Giorgia Perini di progetto iperico, utilizzeranno gli albi illustrati come punto di partenza per stimolare curiosità e interesse, dando poi vita ad attività creativo-espressive con tecniche e materiali diversi, che coinvolgeranno insieme adulti, bambine e bambini.

Gli albi saranno inoltre occasione per riflettere e confrontarsi su temi quotidiani, come le abitudini familiari, le attività condivise tra genitori e figli/e, le aspettative reciproche e i desideri per sé e per la propria famiglia.

Il ciclo prevede quattro incontri in programma per oggi, lunedì 13 ottobre, lunedì 27, martedì 11 novembre e martedì 2 dicembre, tutti negli spazi della scuola primaria ‘Carducci’, dalle ore 16:30 alle ore 18:00. Il primo sarà dedicato agli odori e ai colori della cucina, con lettura animata e laboratorio di creazione di colori vegetali. Gli incontri sono aperti a tutte le famiglie della città. Per informazioni e prenotazioni contattare il 346 694 6084.