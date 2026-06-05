Cesena, partiti i “Progetti di comunità” di quartieri e associazioni

A Cesena una nuova stagione della partecipazione muove i primi passi in città dopo mesi di confronti, ascolto e condivisione. A seguito dell’attuazione del nuovo Regolamento dei Quartieri, approvato dal Consiglio comunale, l’Amministrazione ha avviato un articolato percorso di co-progettazione che coinvolge i 12 Consigli di Quartiere, le associazioni del territorio e numerosi soggetti della comunità locale per dare vita ai Progetti di comunità incentrati su contrasto alla solitudine, coinvolgimento delle giovani generazioni, inclusione delle persone fragili, valorizzazione degli spazi pubblici, promozione dello sport e della cultura, rafforzamento delle relazioni di vicinato e delle reti sociali.

“L’obiettivo che ci poniamo – commenta l’assessore ai Quartieri Lorenzo Plumari – è ambizioso: mettere al centro ciascuno dei 12 territori cittadini, valorizzandone identità, bisogni, risorse e vocazioni, attraverso progetti costruiti insieme da istituzioni e realtà sociali. I Progetti di Comunità assumeranno infatti la forma di veri e propri Patti di collaborazione tra Comune, Consigli di Quartiere e organizzazioni aderenti. Per Cesena si tratta di un’esperienza innovativa che punta a rafforzare il protagonismo dei quartieri e a costruire politiche pubbliche sempre più vicine ai bisogni reali delle comunità e delle persone. Un modello che mette in relazione istituzioni, associazioni e cittadini e che trasforma la partecipazione in uno strumento concreto di sviluppo delle comunità locali”.

Le progettualità avranno durata fino al dicembre 2027. Le spese sono coperte da un budget complessivo annuo di 50 mila euro - per un totale di 100 mila euro nel biennio 2026/2027 - già ripartito dal Comune tra i quartieri secondo i criteri stabiliti dal nuovo Regolamento.

Al 26 maggio avevano già completato il percorso nove quartieri su dodici. Nel Centro Urbano il ruolo di capofila è stato assunto da UISP Forlì-Cesena, mentre nel quartiere Ravennate il coordinamento sarà affidato all’Associazione Barbablù. Nel quartiere Cervese Nord sarà la Polisportiva Aurora a guidare il progetto, mentre nel Dismano il capofila sarà Potter APS. All’Oltresavio il coordinamento sarà affidato all’ASD Torresavio, ad Al Mare a Sportime Cesena ASD, al Fiorenzuola ancora a UISP Forlì-Cesena, a Borello alla Pro Loco Borello Valle del Savio APS e nel Valle Savio a Educare CNIS Cesena. Complessivamente il percorso ha coinvolto decine di associazioni sportive, culturali, sociali, educative e di volontariato, confermando la ricchezza del tessuto associativo cesenate e la sua capacità di fare rete attorno a obiettivi condivisi.

Tre quartieri – Cervese Sud, Rubicone e Cesuola – hanno richiesto una proroga dei tempi di validazione per completare il percorso e definire il partenariato definitivo. L’iter si concluderà nelle prossime settimane con la sottoscrizione dei Patti di collaborazione tra Comune, Consigli di Quartiere e soggetti aderenti.