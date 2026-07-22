Cesena, partita la prima fase dei lavori al Palazzo del Ridotto

Sono iniziati un paio di giorni fa con l’installazione di un ponteggio al centro della fiancata nord del Palazzo del Ridotto, e dovrebbero concludersi entro il 12 novembre, gli attesi lavori di restauro o recupero della copertura. Li sta eseguendo l’impresa di Cesenatico “F.lli Giorgi”, sotto la direzione dell’architetta Silvia D’Eliae del geometra Mirko Piraccini. Oltre allo sguardo della Soprintendenza, visto il valore storico e architettonico di un edificio le cui radici risalgono al Quattrocento, anche se ha preso l’attuale forma, in un primo momento come luogo di ritrovo dei nobili della città, nel Settecento.

Il progetto, del costo di quasi 400mila euro, non si esaurisce nella sistemazione del tetto, in cui sono diventate evidenti, dopo l’alluvione, infiltrazioni, anche nella sottostante sala Sozzi, che ospita conferenze. C’è inoltre la necessità di realizzare dispositivi anti-caduta. E di mettere mano agli infissi di legno, anch’essi alle prese con infiltrazioni. Una parte particolarmente importante dell’intervento sarà il consolidamento strutturale della torre campanaria, un tempo nota come torre dell’orologio.

Quella avviata è solo la prima di tre fasi dei lavori e riguarda il tetto. Poi si penserà agli infissi. Infine, si punterà la lente sulla torre, dove gli ultimi interventi effettuati risalgono al 1983. Ora si realizzerà una nuova scala di accesso alla terrazza , si consolideranno la scala esistente per raggiungerla e la struttura di sostegno delle campane stesse e verrà eseguita una verifica della stabilità dell’intera torre.