Il Natale arriva in centro storico con Pinocchio, la Fata Turchina e persino una traversata sospesa a 25 metri d’altezza. Cesena si prepara a inaugurare oggi un lungo calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino all’Epifania, tra mercatini, concerti, spettacoli, laboratori e attrazioni per tutte le età. Il programma, organizzato da Cesena Fiera per il Comune, avrà quest’anno come filo conduttore la celebre fiaba di Collodi, in occasione del bicentenario della nascita dello scrittore.

Il via ufficiale è previsto alle 16.30 in piazza Almerici, con i canti natalizi del Chorus Ioma. Contemporaneamente, la Retromarching Band animerà le strade del centro con un concerto itinerante. Alle 17, in corso Mazzini, sarà invece il momento dell’accensione delle luminarie, che quest’anno porteranno un messaggio ispirato al film Pinocchio di Roberto Benigni. Sulle decorazioni luminose comparirà infatti la frase pronunciata dalla Fata Turchina: «Dare allegria è la cosa più bella che si possa fare al mondo». A dare luce alle installazioni sarà proprio Nicoletta Braschi, interprete della Fata nel film.

Subito dopo, la magia della fiaba prenderà vita con l’arrivo dei suoi personaggi: Pinocchio, il Gatto e la Volpe, la Fata Turchina e Mangiafuoco, interpretati dagli attori della Compagnia il Garbuglio. Ad accompagnarli saranno i musicisti del Conservatorio Maderna-Lettimi, protagonisti di un flash mob musicale che farà da preludio al gran finale.

Alle 18 l’attenzione si sposterà in piazza del Popolo per «In Equilibrio – ...tra arte e performance», lo spettacolo multidisciplinare presentato dallo scultore Leonardo Lucchi. Il pubblico potrà assistere a una traversata su highline, una fettuccia sospesa a circa 25 metri d’altezza e lunga una cinquantina di metri, tra il terrazzo dello studio dell’artista e il lato opposto della piazza, in direzione del Palazzo Comunale e della Rocca Malatestiana. Gli atleti del collettivo Burdel-Line, guidati da Federico Bondi, proporranno camminate di precisione, attraversamenti e figure acrobatiche. In caso di pioggia la performance non si svolgerà. L’occasione permetterà anche di visitare lo spazio espositivo di Lucchi, aperto fino al 24 dicembre.

Non mancherà un’iniziativa dedicata ai più piccoli. Grazie al sostegno di Energia Corrente, ai bambini presenti all’inaugurazione sarà distribuito un kit con una pallina natalizia da personalizzare con un disegno o un pensiero dedicato a come «dare allegria al mondo». Le decorazioni potranno essere riportate il 6 gennaio, intorno alle 17, in piazza Almerici, dove contribuiranno a comporre un grande «Muro dell’allegria», accompagnato dalla distribuzione di dolcetti.

Per tutto il periodo delle festività torneranno anche i mercatini degli artigiani creativi in via Zeffirino Re, ogni sabato e domenica fino a Natale. In corso Mazzini troverà spazio il Villaggio di Natale, mentre in piazza Fabbri sarà allestita la casetta di Babbo Natale. In piazza della Libertà, infine, sarà possibile pattinare sul ghiaccio fino al 10 gennaio, con apertura dalle 15 alle 22 nei giorni feriali e dalle 10 a mezzanotte nei festivi. Un Natale diffuso, dunque, che punta a trasformare il centro storico in un grande palcoscenico di festa.