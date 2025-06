Cesena, parte di via Settecrociari in condizioni disastrose, i cittadini: «Presto qualcuno si farà male»

«Il tratto cesenate di via Settecrociari, strada di competenza della Provincia, è in condizioni disastrose e prima o poi qualcuno si farà davvero male, visto che da lì passano anche tanti cicloamatori». L’accorato sos arriva da un abitante della zona, che si fa portavoce di malumori diffusi di chi transita da lì e lamenta: «Si vede solo ogni tanto qualche cantoniere che viene a mettere un po’ di bitume per chiudere qualche buca, ma non è una soluzione. Non ci sono più solo buche e crepe, l’asfalto si sta letteralmente sfaldando, con avvallamenti che si misurano ormai non più in centimetri ma in metri e metri, mentre da Bertinoro a Forlimpopoli la strada è in buone condizioni». La situazione più critica è molto evidente e pericolosa «soprattutto nel tratto lungo un paio di chilometri da Settecrociari al ristorante “Il Caminetto”. Lì la strada è veramente un disastro».

Alcuni cittadini si sono mobilitati per provare a fare sentire la loro voce all’ente preposto, ma per ora senza esito: «Abbiamo anche fatto una raccolta firme con una trentina di adesioni e l’abbiamo consegnata in Provincia, ma ci siamo sentiti rispondere semplicemente che non ci sono i soldi per fare i necessari lavori. Bisogna trovarli al più presto, non si può andare avanti così».