Cesena, parrocchie: il vescovo annuncia le nuove nomine

1. don Alessandro Manzi, parroco di S. Croce in Crocetta

2. padre Davide Giammona (dei fratelli di San Francesco, già presente negli anni passati a Cesenatico), collaboratore di S. Croce in Crocetta

3. don Vincenzo Fantini, amministratore dei Santi Bartolomeo Apostolo e Apollinare Vescovo in Ranchio, di fatto parroco.

4. diacono Giuseppe Massimo Giannini, Collaboratore dei Santi Bartolomeo Apostolo e Apollinare Vescovo in Ranchio

5. diacono Luciano Veneri, collaboratore di San Mauro in Valle

6. padre Aaron Nkangu, Centro spiritualità “San Francesco”, chiesa Cappuccini di Cesenatico

7. padre Crispin Ngeleka, Centro di spiritualità “San Francesco”, chiesa Cappuccini di Cesenatico

8. don Giovanni Savini Amministratore parrocchia di San Vittore e di San Bartolomeo Apostolo in Tipano (i confratelli sacerdoti già nominati non sono né residenti né italiani)

9. don Simone Farina Delegato Diocesano XXVIII Congresso Eucaristico Nazionale di Orvieto del 2027.

“Dopo l’annuncio delle nomine - ha sottolineato il vescovo - sono emerse nuove problematiche che ho cercato di risolvere, grazie alla disponibilità di confratelli sacerdoti e di diaconi. Don Alessandro Nava, parroco di Crocetta, dopo una serie di visite mediche e analisi varie, ha deciso di ritornare nella sua città di origine, Bergamo. Don Cajetan Ojinika, amministratore parrocchiale di Ranchio, ha chiesto di ritornare nella sua terra d’origine, in Nigeria. Attraverso la preghiera e colloqui con singoli confratelli sacerdoti e con diaconi, ho avuto una disponibilità totale, nonostante qualcuno sia avanti negli anni e qualche altro sia già oberato con altre comunità parrocchiali molto impegnative. Ringrazio e benedico il Signore anche se, nel frattempo, altre esigenze bussano alla porta”.