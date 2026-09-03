Cesena, parrocchie: il vescovo annuncia le nuove nomine

Questa mattina il vescovo di Cesena-Sarsina, l’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, ha diffuso le nuove nomine per le parrocchie. Tra le novità, il rientro a casa per motivi di salute di don Alessandro Nava, parroco a Crocetta di Longiano dove sarà nuovo parroco don
Alessandro Manzi che in ottobre entrerà a Budrio e a Badia al posto di don Filippo Cappelli che andrà a Sant’Egidio (Cesena). Anche l’arrivo a Ranchio, di fatto come parroco, di don Vincenzo Fantini, coadiuvato dal diacono Giuseppe Massimo Giannini, è un’altra novità di rilievo. Così come l’istituzione di una nuova Commissione d’impegno culturale e un Centro di spiritualità a Cesenatico.
Don Giovanni Savini sarà il rappresentante legale delle parrocchie di San Vittore e Tipano nelle quali operano sacerdoti stranieri che, per motivi oggettivi, non possono ricoprire tale ruolo.