Cesena, parcheggio Sacro Cuore: prezzi abbassati dal 15 novembre

Il Comune di Cesena ha introdotto tariffe promozionali per la sosta nel parcheggio ‘Guidazzi’, in zona Sacro Cuore (di fronte ai Giardini pubblici).

Per questa ragione da sabato 15 novembre al 15 febbraio, dalle 8 alle 20, la prima ora si pagherà 80 centesimi, le ore successive 1,20 euro con frazionamento della tariffa ogni 5 minuti; dalle 20 alle 8 tariffa ‘flat’ di 2 euro. Inoltre, l’ingresso e l’uscita dal parcheggio entro 10 minuti non saranno soggetti a tariffazione. Nel caso in cui il tempo di permanenza superi i 10 minuti, la tariffazione verrà calcolata a partire dall’orario effettivo di ingresso.

“È questo un provvedimento – commenta l’assessore alla Mobilità Christian Castorri – attraverso cui vogliamo incentivare ulteriormente l’utilizzo di questa infrastruttura inaugurata nel corso dell’estate, e migliorare la disponibilità di soluzioni di sosta alle porte del centro città. È questa una misura tesa a valorizzare il centro storico e le stesse attività commerciali, e di rafforzare ogni tipo di proposta turistica e di iniziativa culturale che, nel corso delle prossime settimane, aumenteranno in modo significativo”.

“Il periodo a cavallo delle festività – prosegue l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – rappresenta per il settore commerciale un momento di grande vitalità, con un incremento significativo delle presenze e dei flussi di visitatori e turisti nel centro storico. Per sostenere ulteriormente le attività economiche e agevolare gli spostamenti di cittadini e turisti, abbiamo introdotto questa ulteriore misura che bene si inserisce nella programmazione delle feste che presenteremo nei prossimi giorni insieme a Cesena Fiera”.