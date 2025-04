Cesena, parcheggio gratis e tech per i pendolari che vanno in treno: 15 posti a 3 minuti dalla stazione

Gli stalli individuati per introdurre la novità sono una piccola parte di quelli in piazzale Aldo Moro, il parcheggio di forma circolare a ridosso del liceo scientifico “Righi”, che dalla stazione dista 3 minuti a piedi. Una segnaletica ben visibile, sia orizzontale (con strisce gialle), sia verticale, li contrassegnerà come posti riservati a chi prende il treno, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle 6 alle 18.30.

Un mini-parcheggio gratuito con 15 posti auto destinati ai pendolari che viaggiano in treno, gestito con un sistema basato sulle tecnologie digitali. È l’idea che l’amministrazione comunale intende sperimentare per 7 mesi, con partenza entro maggio, con l’obiettivo di rispondere a un’esigenza evidente di una categoria di lavoratori e di studenti. Ma è anche un modo per dare ossigeno a chi abita nella zona delle Vigne o la frequenta: tutta l’area sul retro della stazione è infatti pesantemente sotto pressione, con sosta selvaggia in ogni angolo e gli spazi regolari per la sosta continuamente saturi.

Il sistema per dimostrare che si sosta lì per quella ragione sarà basato su una applicazione “parkunload”, scaricabile sul telefonino, a cui gli utenti dovranno registrarsi, inserendo il loro numero di telefono e i dati del veicolo, e su sensori di prossimità Bluetooth. In pratica, per ottenere il biglietto del servizio “park&ride”, una volta che l’utilizzatore avrà parcheggiato all’interno degli appositi stalli, sarà necessario attivare il Bluetooth del cellulare, aprire la app e cliccare su “parcheggiare” e in questo modo verrà creato il biglietto e occupato il posto auto. Il secondo step sarà in stazione: per attivare il biglietto sarà necessario passare, sempre col Bluetooth del cellulare attivo, vicino al cartello con la scritta “punto di convalida” che sarà installato e attivato. Una volta tornato al parcheggio “park&ride” in piazzale Aldo Moro, l’utilizzatore dovrà aprire la app e cliccare sul tasto “terminare” per concludere correttamente la sosta.

Grazie a un’altra applicazione, denominata “pkun control”, la polizia locale controllerà in modo rapido ed efficiente i veicoli in sosta nei posti per pendolari e sanzionerà chi sgarra.