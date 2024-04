Cesena, parcheggio da 60 posti al “Sacro Cuore” entro fine anno: svelate le tariffe, si pagherà anche di notte

Il parcheggio con 60 posti auto che sorgerà entro la fine di quest’anno nell’area del “Sacro Cuore”, all’angolo tra via Padre Vicinio da Sarsina e via Verdi, avrà per gli utilizzatori un costo di 1,10 euro per la prima ora e 1,50 per la seconda e ciascuna di quelle successive nella fascia oraria dalle 8 alle 18.30 e sarà a pagamento anche di sera e di notte, ma in questo caso una una tariffa “flat”, cioè una quota fissa, ancora da definire. È la puntualizzazione principale fatta ieri sera dal vice sindaco Christian Castorri, durante la commissione consiliare presieduta da Enrico Sirotti Gaudenzi, in cui si è parlato dell’accordo preliminare che l’amministrazione comunale intende sottoscrivere con la cooperativa “Sacro Cuore” per trasformare in realtà un progetto di cui si parla da tanti anni: la creazione di una nuova e preziosa area per la sosta a servizio del centro storico. Passerà al vaglio del Consiglio comunale nella prossima seduta.

Intanto, ieri sono stati riepilogati i termini del patto. Il Comune verserà 1 milione di euro per avere n diritto di superficie per 20 anni il parcheggio che il privato di impegna a realizzare entro il 31 dicembre 2024, facendosi carico del costi, stimati in 180mila euro. I soldi che usciranno dalle casse comunali dovrebbero rientrare con gli interessi, rendendo l’operazione non solo utile per i cittadini ma anche conveniente per le casse municipali. In uno studio commissionato dal Comune si è infatti stimato che, anche detraendo le spese di gestione, il Comune incasserà 1,8 milioni di euro nell’arco di vent’anni, grazie alle tariffe pagate dagli automobilisti che parcheggeranno lì. Si è arrivati a quel conteggio presupponendo che il tasso medio di occupazione dei posti auto sarà del 30% di giorno e del 33% di notte. Percentuali ipotizzate sulla base dei dati rilevati nel parcheggio del Serraglio, considerato equiparabile.

Castorri ha ricordato che tutto il percorso ha avuto inizio il 23 novembre, a seguito della disponibilità comunicata dalla cooperativa “Sacro Cuore” a raggiungere un’intesa per mettere a disposizione per la sosta la propria area, ora sterrata, tra via Padre Vicinio da Sarsina e via Verdi. Il 28 dicembre la Giunta ha avviato il procedimento, incaricando professionisti di fornire uno studio di fattibilità tecnica-economica e una perizia per determinare il valore del diritto di superficie. Ora manca solo l’ok dell’assise alla sottoscrizione del patto e poi si inizierà a realizzare il parcheggio.

In commissione, Luigi Di Placido (Cambiamo) e Denis Parise (Cesena siamo noi) si sono raccomandati di prestare attenzione alla qualità dell’intervento e alla sicurezza e fluidità dell’entrata e uscita dal parcheggio, visto che il traffico in zona è già piuttosto caotico, anche per la presenza delle scuole del “Sacro Cuore”.