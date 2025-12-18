Cesena, Paola Pedrelli ricercatrice ad Harvard: “Studio una app che riduce i sintomi della depressione”

Ad essere insignita del premio Malatesta Novello 2025, questo sabato, nel terzetto di cesenati illustri ci sarà anche la professoressa di Psicologia della Harvard Medical School, Paola Pedrelli, distintasi per il suo significativo contributo alla ricerca scientifica internazionale nel campo della psicologia e della psichiatria.
Direttrice associata del Depression Clinical and Research Program (Dcrp) del Massachusetts General Hospital (Mgh), è una ricercatrice di riferimento nello sviluppo di tecnologie digitali per il monitoraggio e il trattamento della depressione, integrando intelligenza artificiale, dispositivi indossabili e sensori mobili.
Le abbiamo chiesto qualcosa di più sul suo prezioso lavoro di ricerca in costante evoluzione, per la quale si è meritata il riconoscimento.