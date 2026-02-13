Cesena, pantano pericoloso attorno a scuola: «Colpa di parcheggia le auto nel cortile». La Provincia lo impedirà con dissuasori

La fanghiglia lamentata dagli studenti dell’Istituto professionale “Versari Macrelli” dipende dal fatto che «le aree verdi adiacenti agli spazi di accesso alle scuole superiori di piazzale Macrelli-via Plauto vengono utilizzate impropriamente come area di sosta da parte delle scuole. Tale utilizzo ripetuto compromette l’integrità delle superfici, il decoro degli spazi comuni e, soprattutto, può generare condizioni di scivolosità e insicurezza». Lo segnala la Provincia, aggiungendo che «già nel gennaio 2025 il Servizio Edilizia scolastica aveva avviato un primo tentativo di regolare la sosta, con una comunicazione ai quattro dirigenti scolastici presenti nel complesso. Successivamente, tenuto conto dei cantieri Pnrr in corso, è stata adottata una fase di tolleranza. Poi, con un’ulteriore comunicazione formale nel settembre 2025, è stato di nuovo chiesto di evitare la sosta nelle aree verdi, anche alla luce della manutenzione straordinaria del cortile interno fatta nell’estate del 2025, per un investimento di oltre 200 mila euro». Dalla Provincia annunciano che, «finiti i lavori in corso all’Itt “Pascal”, il traffico veicolare all’interno dell’area cortilizia verrà interdetto, attraverso l’installazione di dissuasori».