Cesena, panico al Pronto Soccorso del Bufalini: 36enne ubriaco devasta i locali e aggredisce i poliziotti

Cesena
  • 16 novembre 2026
Cesena, panico al Pronto Soccorso del Bufalini: 36enne ubriaco devasta i locali e aggredisce i poliziotti

Un pomeriggio che avrebbe dovuto essere di normale routine si è improvvisamente trasformato in momenti di forte tensione all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bufalini” di Cesena. Una pattuglia della Sezione Speciale di Cesena, che si trovava già nel nosocomio per raccogliere la testimonianza di una persona coinvolta in un incidente stradale avvenuto poco prima, è stata allertata dal personale del Posto di Polizia interno.

Un 36enne straniero residente in provincia, stava dando in escandescenza rifiutandosi categoricamente di sottoporsi ai controlli medici necessari. Visibilmente alterato dall’abuso di bevande alcoliche, ha immediatamente assunto un atteggiamento fortemente provocatorio e aggressivo nei confronti di operatori sanitari e presenti.

L’intervento delle forze dell’ordine e la furia contro le apparecchiature

La situazione è rapidamente degenerata. Oltre alla prima pattuglia già sul posto, sono intervenuti in pochissimi minuti gli equipaggi delle Volanti del Commissariato di Cesena. Gli agenti hanno tentato a lungo di riportare la calma e di persuadere l’uomo a desistere dai suoi comportamenti. Ogni tentativo di mediazione, tuttavia, si è rivelato vano: il 36enne ha continuato a inveire fino a compiere un gesto gravissimo, afferrando un’apparecchiatura elettromedicale e scagliandola con violenza al suolo, mettendo a rischio la sicurezza del reparto.

L’immobilizzazione e l’arresto: scattano i domiciliari

Per evitare che la condotta violenta potesse compromettere ulteriormente l’attività del Pronto Soccorso e tutelare l’incolumità di personale e degenti, i poliziotti sono intervenuti con tempestività e professionalità, riuscendo a immobilizzare l’uomo senza ulteriori strascichi. Il 36enne è stato quindi condotto negli Uffici del Commissariato di Cesena per gli accertamenti di rito. Al termine delle formalità, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di beni destinati al servizio sanitario, oltre a essere deferito all’Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico servizio. Il giorno successivo si è tenuta l’udienza di convalida con rito direttissimo: il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per l’uomo gli arresti domiciliari, regime a cui lo stesso era già sottoposto in esecuzione di un precedente provvedimento restrittivo.

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