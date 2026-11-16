Cesena, panico al Pronto Soccorso del Bufalini: 36enne ubriaco devasta i locali e aggredisce i poliziotti

Un pomeriggio che avrebbe dovuto essere di normale routine si è improvvisamente trasformato in momenti di forte tensione all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bufalini” di Cesena. Una pattuglia della Sezione Speciale di Cesena, che si trovava già nel nosocomio per raccogliere la testimonianza di una persona coinvolta in un incidente stradale avvenuto poco prima, è stata allertata dal personale del Posto di Polizia interno. Un 36enne straniero residente in provincia, stava dando in escandescenza rifiutandosi categoricamente di sottoporsi ai controlli medici necessari. Visibilmente alterato dall’abuso di bevande alcoliche, ha immediatamente assunto un atteggiamento fortemente provocatorio e aggressivo nei confronti di operatori sanitari e presenti.

L’intervento delle forze dell’ordine e la furia contro le apparecchiature

La situazione è rapidamente degenerata. Oltre alla prima pattuglia già sul posto, sono intervenuti in pochissimi minuti gli equipaggi delle Volanti del Commissariato di Cesena. Gli agenti hanno tentato a lungo di riportare la calma e di persuadere l’uomo a desistere dai suoi comportamenti. Ogni tentativo di mediazione, tuttavia, si è rivelato vano: il 36enne ha continuato a inveire fino a compiere un gesto gravissimo, afferrando un’apparecchiatura elettromedicale e scagliandola con violenza al suolo, mettendo a rischio la sicurezza del reparto.

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