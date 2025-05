Cesena, “Panathlongiochiamo”: torna la festa dello sport per i bambini

La missione di avviare i bambini allo sport e all’attività motoria, la più semplice e preziosa medicina per la salute. Una missione che anche nel 2025 è stata centrata dal Panathlon Club Cesena attraverso “Panathlongiochiamo”, la manifestazione di gioco-sport ideata da Franco Urbini e che da anni continua nel ricordo di Fulvio Zuccheri, apprezzatissimo istruttore e anima storica del gruppo. Lo scopo di “Panathlongiochiamo” è arricchire il numero di ore destinate all’attività motoria nelle scuole primarie e nelle scuole dell’infanzia, per combattere alla radice il rischio della sedentarietà nei bambini. Le scuole dell’infanzia coinvolte sono state Calisese, Carducci, Case Finali, Case Missiroli, Fiorita, Montenovo, Pievesestina, Ponte Pietra, Porta Fiume, Porta Santa Maria, Ronta, Torre del Moro, Vigne Parco e Vigne Centro, oltre alla direzione didattica n.1 Santarcangelo. Le elementari: Borello, Calisese, Carducci, Fiorita, Montiano, Pievesestina, Ponte Pietra, Ronta, Saffi, Saiano, Salvo D’Acquisto, San Vittore, Torre del Moro e Vigne, oltre a Santarcangelo.

«Ci siamo concentrati sull’attività motoria - precisa Carlo Fiumana, guida della commissione tecnica - perché oggi più che mai crediamo che sia un valore prezioso per la salute dei bambini. Nel progetto di quest’anno ne abbiamo coinvolti circa mille e li aspettiamo al saggio finale di Martorano». Oltre a Fiumana, la commissione tecnica di Panathlongiochiamo è formata da Mauro Armuzzi, Giovanni Boschi e Renzo Mancini.

Il gran finale è previsto sabato 17 maggio a partire dalle 15.30 al Centro Sportivo di Martorano, con la festa in campo per tutte le scuole che hanno aderito al progetto. Tutti i bambini che parteciperanno al saggio riceveranno in omaggio maglietta e cappellino e svolgeranno una serie di giochi ed esercizi di attività motoria nel segno del divertimento. «Il Panathlon Club Cesena - ricorda il presidente Dionigio Dionigi - considera questo evento che si snoda in diversi mesi come un figliolo che cresce sotto l’occhio attento ed affettuoso di chi lo segue. E tutto questo non sarebbe possibile senza un gruppo di amici che insieme a noi crede da sempre in questo percorso. Un doveroso grazie va quindi a Comune di Cesena, Romagna Iniziative, Credito Cooperativo Romagnolo e Daniele Martini, responsabile del Centro Sportivo di Martorano».