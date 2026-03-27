Cesena, palestre scolastiche aperte d’estate: via al bando del Comune

A Cesena è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione in uso delle palestre scolastiche comunali e provinciali nel periodo compreso tra l’8 giugno e l’11 settembre. L’iniziativa è rivolta ad associazioni sportive e soggetti privati interessati a svolgere attività e manifestazioni sportive durante i mesi estivi, garantendo così continuità alle pratiche sportive anche al di fuori dell’anno scolastico.

“Nel corso dell’anno – commenta l’assessore allo Sport Christian Castorri – queste strutture rappresentano un punto di riferimento fondamentale per associazioni sportive e cittadini, che le utilizzano quotidianamente per allenamenti, preparazione atletica e attività agonistiche. In quest’ottica, rinnoviamo il nostro impegno a valorizzarle, promuovendone un utilizzo diffuso, qualificato e ben organizzato anche durante il periodo estivo. Questo bando rappresenta un’importante opportunità per continuare a vivere lo sport come esperienza educativa e sociale anche nei mesi estivi, valorizzando al meglio spazi pubblici essenziali per la comunità. Proprio in considerazione della rilevanza strategica di questi impianti, dopo un confronto con le realtà associative del territorio, stiamo inoltre lavorando alla revisione del regolamento per l’assegnazione degli spazi sull’intero arco dell’anno. Il nuovo testo sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale, chiamato a discutere e valutare le modifiche proposte. L’obiettivo è garantire alle associazioni e alle realtà sportive assegnazioni di più lunga durata, così da favorire una programmazione delle attività più lineare, stabile ed efficace”.