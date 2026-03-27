Cesena, palestre scolastiche aperte d’estate: via al bando del Comune

Cesena
  • 27 marzo 2026
Cesena, palestre scolastiche aperte d’estate: via al bando del Comune

A Cesena è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione in uso delle palestre scolastiche comunali e provinciali nel periodo compreso tra l’8 giugno e l’11 settembre. L’iniziativa è rivolta ad associazioni sportive e soggetti privati interessati a svolgere attività e manifestazioni sportive durante i mesi estivi, garantendo così continuità alle pratiche sportive anche al di fuori dell’anno scolastico.

“Nel corso dell’anno – commenta l’assessore allo Sport Christian Castorri – queste strutture rappresentano un punto di riferimento fondamentale per associazioni sportive e cittadini, che le utilizzano quotidianamente per allenamenti, preparazione atletica e attività agonistiche. In quest’ottica, rinnoviamo il nostro impegno a valorizzarle, promuovendone un utilizzo diffuso, qualificato e ben organizzato anche durante il periodo estivo. Questo bando rappresenta un’importante opportunità per continuare a vivere lo sport come esperienza educativa e sociale anche nei mesi estivi, valorizzando al meglio spazi pubblici essenziali per la comunità. Proprio in considerazione della rilevanza strategica di questi impianti, dopo un confronto con le realtà associative del territorio, stiamo inoltre lavorando alla revisione del regolamento per l’assegnazione degli spazi sull’intero arco dell’anno. Il nuovo testo sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale, chiamato a discutere e valutare le modifiche proposte. L’obiettivo è garantire alle associazioni e alle realtà sportive assegnazioni di più lunga durata, così da favorire una programmazione delle attività più lineare, stabile ed efficace”.

Il bando

Le domande dovranno essere redatte utilizzando l’apposito modello disponibile online e presentate entro le ore 12:00 di mercoledì 15 aprile. Nella richiesta, i soggetti interessati dovranno specificare in modo dettagliato le attività proposte, indicando per ciascuna palestra giorni, orari, numero di partecipanti e fasce d’età coinvolte. Questo permetterà una valutazione puntuale e una distribuzione equilibrata degli spazi disponibili.

L’assegnazione delle palestre seguirà criteri ben definiti: priorità alle scuole per le attività pomeridiane interne, seguite dalle attività promozionali e federali e, infine, da quelle rivolte agli adulti. Sarà inoltre valorizzata la continuità delle attività svolte durante l’anno sportivo, così come il radicamento delle associazioni nel territorio comunale e la coerenza tra disciplina sportiva e caratteristiche dell’impianto. Particolare attenzione sarà riservata alla specializzazione delle strutture: alcune palestre, infatti, sono destinate prioritariamente a specifiche discipline, come pallavolo, pallacanestro, pattinaggio a rotelle o arrampicata sportiva, al fine di garantire un utilizzo ottimale degli spazi e delle attrezzature.

A disposizione dei soggetti interessati vi è un ampio ventaglio di strutture, distribuite sul territorio comunale e suddivise tra impianti comunali e provinciali. L’elenco è disponibile su https://www.comune.cesena.fc.it/novita/assegnazione-palestre-comunali-e-provinciali-per-attivita-sportive-estate-2026/. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Sport del Comune ai numeri 0547-356329 e 0547-356325, oppure scrivere a sport@comune.cesena.fc.it.

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