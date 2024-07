Cesena, palestra della scuola di San Carlo: via libera ai lavori post-alluvione

Un altro passo verso il pieno ritorno alla normalità dopo l’alluvione. Il piano seminterrato del plesso scolastico di San Carlo, dove trova sede la palestra utilizzata dagli studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado, nei giorni dell’alluvione di maggio 2023 è stato danneggiato da allagamenti dovuti alle abbondanti precipitazioni piovose. Oggi, a seguito di indagini e sopralluoghi eseguiti dai tecnici comunali del servizio Edilizia Scolastica e Impianti Sportivi per verificare e valutare gli interventi da realizzare, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per il ripristino degli spazi corrispondente a un costo di 200 mila euro.

In due fasi

“Ripristinare gli spazi scolastici e i locali di servizio – commenta l’assessore ai Lavori pubblici con delega al Coordinamento e Ricostruzione post alluvione Christian Castorri – rappresenta una priorità assoluta. A seguito dell’alluvione le scuole sono stati i primi luoghi in cui siamo intervenuti con l’obiettivo di assicurare agli studenti, e alle loro famiglie, un graduale ritorno alla normalità. Nel caso specifico del plesso di via Pozzuoli, a San Carlo, per il corretto ripristino della funzionalità della palestra e del fabbricato scolastico adiacente sono necessari diversi interventi di manutenzione straordinaria che eseguiremo in due fasi per non condizionare l’attività didattica, tra settembre e dicembre e nell’estate 2025. Questi lavori sono finanziati dalla struttura commissariale sulla base dell’ordinanza 24 del 26 aprile scorso riguardante la messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive. Anche in questo caso, così come avvenuto per il ripristino delle scuole di Ronta, Martorano e Villarco, della palestra della scuola di Martorano, e della primaria ‘Edmondo de Amicis’, non perdiamo tempo e avviamo la macchina dei lavori necessari a un ripristino, con relativa messa in sicurezza, degli ambienti danneggiati”.

I lavori

Le opere previste all’interno della palestra e del plesso scolastico sono: rimozione e smaltimento della pavimentazione sportiva in materiale plastico e relativo battiscopa in legno; ripristino delle zone ammalorate del massetto a seguito del distacco della pavimentazione; posa di lamina stabilizzante impermeabilizzante e fibra di vetro per ovviare al problema dell’umidità di risalita; realizzazione di una nuova pavimentazione sportiva indoor; tracciamento dei campi da gioco sulla nuova pavimentazione sportiva; raschiatura e spazzolatura delle tinte delle pareti interne della palestra e successiva applicazione di fondo impregnante all’acqua; tinteggiature interne ed esterne; manutenzione del manto di copertura piana; completamento sistema anticaduta esistente “Linea Vita”, a servizio della copertura piana della porzione di fabbricato adibito a palestra scolastica; sostituzione infissi.