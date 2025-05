Cesena, palestra chiusa dal Comune. I gestori rassicurano gli associati

CESENA. Per la palestra 0.2 Fitness di Cesena la chiusura annunciata ieri, 13 maggio, è stata una scelta “obbligata”. I gestori dello stabile sito in via Enzo Ferrari dicono, infatti, hanno saputo solo di recente, dalla proprietà che affitta loro gli spazi, della necessità di eseguire «improrogabili lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della struttura» a partire da maggio. Ricevuta la comunicazione, il passo successivo è stata l’immediata comunicazione della notizia agli associati con un post diffuso sui social. E, tra le reazioni, non è mancato qualche commento polemico.

«Ma questa decisione non è dipesa da noi, così come non è dipeso da noi il ritardo nell’averla comunicata - spiega Gianluca Boresta, che insieme a Indrit Belba si occupa della gestione del centro -. Avendo in affitto lo stabile ci siamo sempre fidati delle rassicurazioni della proprietà. Sapevamo che c’erano dei lavori da fare, ma la proprietà ci ha sempre rassicurati a riguardo e noi, dal canto nostro, l’abbiamo sempre sollecitata affinché si adoperasse per rendere la palestra a norma. Purtroppo così non è stato e il Comune di Cesena ha imposto la chiusura immediata dello spazio nella giornata di ieri, ovviamente fino a che non saranno eseguiti tutti i lavori del caso. Anche per noi è stata una doccia fredda: non sapevamo minimamente che, a metà maggio, saremmo stati costretti a chiudere».

Per coloro che si allenano presso il centro fitness, tengono a precisare, nulla è perduto. «Non appena ci è arrivata la comunicazione abbiamo subito provveduto ad avvisare gli associati - dice Belba -. Per loro abbiamo attivato un servizio di consulenza da parte del nostro team, che in questi giorni sarà presente in palestra dalle 10.00 alle 16.00 per fugare ogni dubbio. In più, cosa che teniamo a ribadire a caratteri cubitali, nessun abbonamento andrà perso».

Questi mesi di chiusura obbligata, infatti, spiegano i gestori, sono già stati ‘congelati’ e verranno aggiunti in automatico agli abbonamenti a decorrere dalla riapertura, che Boresta e Belba fissano per settembre. «Gli associati, oltre a beneficiare del congelamento dei mesi di abbonamento, potranno allenarsi gratuitamente nella nostra palestra di Forlimpopoli, che dista soltanto 15 minuti - chiariscono -. Per noi, le persone che frequentano i nostri centri vengono prima di tutto. Per questo ci siamo subito attivati affinché, in questi mesi di stop forzato, potessero avere un’alternativa. E, soprattutto, per far sì che nessuno di loro ci rimettesse».

Nelle settimane che verranno, concludono i gestori, si prospettano lavori di ammodernamento e ristrutturazione eseguiti dalla nuova proprietà che subentrerà alla precedente, e a cui la 0.2 Fitness tornerà a pagare l’affitto dello stabile. «La priorità, per noi, è garantire un ambiente sicuro e a norma – dicono all’unisono -. Siamo molto dispiaciuti del comportamento tenuto dalla vecchia proprietà, ma una cosa è certa: quando la 0.2 Fitness di Cesena riaprirà sarà uno spazio completamente rinnovato con macchinari e attrezzature di ultima generazione e ambienti che garantiranno il massimo del comfort. Cos’altro possiamo aggiungere? Ci scusiamo per il disagio creato ma, con le tempistiche con le quali ci sono state comunicate le cose, non potevamo fare diversamente. Per noi, la sicurezza di chi ci ha scelti è una questione prioritaria».