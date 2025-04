Cesena, palestra a cielo aperto nell’area tra la Fiorita e la stazione

Una nuova palestra a cielo aperto sta nascendo in un’area verde a ridosso della zona scolastica, tra l’area della Fiorita e quella della stazione ferroviaria. Non si fermano le “sale ginniche” nel verde a Cesena. Recentemente ne è stata inaugurata una anche a Case Finali nel, parco Martin Luther King. Questa volta lo spazio scelto, da un progetto ideato dall’Ausl sui “percorsi di salute”, è quello posto alle spalle della sede Ausl di corso Cavour, nel parco che fiancheggia per più della metà il viadotto Kennedy e che viene utilizzato in parte anche dagli studenti per gli spostamenti da e per scuola, dalla stazione dei bus e dalla stazione ferroviaria.

Lo schema ricalca quello ideato e messo già a dimora in altre aree verdi cittadine nel periodo post pandemico. Avere a disposizione attrezzi ma anche spazi all’aperto tra erba ed alberi, che consentano un’attività motoria in un ambiente non chiuso e quindi meglio fruibile per il tenersi in forma, soprattutto quando le temperature sono più miti. L’area attrezzata, che è in corso d’approntamento, avrà anche cartellonistica adatta a spiegare l’utilizzo degli attrezzi per chi non frequenta normalmente le sale fitness cittadine. Con anche un qr code da inquadrare per avere sul proprio smartphone dettagli esatti su come eseguire gli esercizi per tenersi in forma.

Verranno preparate all’uso una pressa per sviluppare i pettorali, una per allenare i muscoli delle spalle e della schiena, la “leg press” per potenziare i muscoli alti delle gambe, ma ci saranno anche una cyclette, un vogatore, un simulatore di hand bike e la spalliera per stimolare maggiormente le varie funzionalità a corpo libero.

Anche se parte della cartellonistica e la maggior pare degli attrezzi sono già stati montati, il completamento della nuova palestra all’aperto avverrà soltanto non appena le condizioni meteo volgeranno un po’ più verso l’asciutto. Lo stato del giardino e il montaggio delle attrezzature in parte già visibili in questo momento (anche se ancora circondato da fettuce che ne impediscono l’utilizzo) facilmente verrà completato e messo a disposizione di qualsiasi utente, in forma gratuita, già nelle prossime settimane.