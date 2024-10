Cesena, Palazzo Roverella: via ai lavori sul lato via Milani e all’ex Chiesa del Santo Spirito

Il complesso architettonico Roverella segna importanti sviluppi nell’ambito del cantiere entrato nel vivo nel mese di aprile. lo riferisce il Comune di Cesena in una nota.

L’intervento, affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro “Conscoop” di Forlì e la società consortile cooperativa “Ceir” di Ravenna per un importo di 11.249.739,79 euro, si divide principalmente in quattro stralci, di cui il primo interessa la porzione di palazzo che si affaccia sulle vie Strinati e Dandini. Qui le ditte, completate le demolizioni previste, le opere in copertura e la posa dei nuovi impianti al piano primo e secondo, sono impegnate in questi giorni nella posa delle pareti divisorie necessarie alla creazione di nuovi ambienti e dei massetti. Al piano terra invece si sta procedendo in queste settimane alla realizzazione della cabina di media tensione e alla predisposizione degli impianti a servizio delle nuove funzioni. Da pochi giorni inoltre sono stati consegnati i lavori del secondo stralcio, lato via Milani, e del terzo stralcio, riguardanti la ex Chiesa del Santo Spirito, permettendo quindi alla ditta di avviare gli interventi previsti anche in queste aree. I lavori inerenti alle sistemazioni esterne, quarto stralcio, sono previsti nell’estate 2025 per ridurre l’impatto con la viabilità.

“La rigenerazione urbana – commenta l’assessore ai Lavori pubblici e al Patrimonio Christian Castorri – passa per il centro storico cittadino e la presenza di due importanti cantieri, nell’area di palazzo Roverella, e tra pochi giorni, nelle antiche stanze di palazzo Oir, ci conferma la centralità di questi progetti, rispettivamente a vocazione sociale e culturale, che cambieranno il volto della città. In relazione al complesso architettonico del ‘Roverella’ i lavori procedono spediti senza creare particolari disagi ai residenti e alle attività presenti. Abbiamo fatto in modo che ogni fase del cantiere potesse andare incontro alle esigenze di chi vive, lavora e frequenta queste vie. Lo stesso schema organizzativo/comunicativo sarà adottato per palazzo Oir, la cui area di cantiere interesserà parte di corso Garibaldi comportando un avanzamento della corsia di passaggio dei mezzi verso il primo tratto di piazza della Libertà”. Il cantiere di palazzo Roverella proseguirà fino alla primavera del 2026.