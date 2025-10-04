Cesena, Palazzo Roverella, smontaggio del ponteggio, come cambia la viabilità lunedì 6 ottobre

A Cesena a partire dalla prossima settimana, in corrispondenza del cantiere riguardante la riqualificazione di palazzo Roverella, in centro storico, si procederà con il completamento delle operazioni di smontaggio del ponteggio installato sui prospetti dello storico stabile, affacciati sulle vie Contrada Dandini e Strinati.

Le operazioni avranno inizio nella mattina di lunedì 6 ottobre. Nello specifico, con lo scopo di garantire il corretto svolgimento delle operazioni e la massima sicurezza per operatori e cittadini, entreranno in vigore un divieto di transito veicolare e ciclabile in via Contrada Dandini, per l’intera estensione (eccetto mezzi di soccorso e di cantiere), in vicolo Madonna del Parto, per l’intera estensione (eccetto mezzi di soccorso e di cantiere), un divieto di transito pedonale in via Contrada Dandini, per l’intera estensione (eccetto residenti), in vicolo Madonna del Parto, per l’intera estensione (eccetto residenti).

Sarà inoltre riposizionata la stazione rifiuti Ecoself in via Tiberti (lato sinistro), per consentire l’accesso ai mezzi di cantiere e ai residenti, e si procederà con: la soppressione del divieto di transito in via Tiberti (tratto da Corso Giuseppe Garibaldi a via Martiri d’Ungheria), l’istituzione del senso unico di circolazione in via Tiberti, direzione Corso Giuseppe Garibaldi, via Martiri d’Ungheria e con un senso unico alternato a vista in via Martiri d’Ungheria, con precedenza per chi proviene da via Tiberti; in via Strinati, nel tratto tra via Verzaglia e piazza Aguselli, con precedenza per chi è diretto verso via Righi.