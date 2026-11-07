Cesena, Palazzo Roverella è pronto: si cercano gestori

Un luogo che attraversa i secoli e che oggi si prepara a vivere una nuova stagione della propria storia. Il complesso monumentale Roverella, oltre 6mila metri quadrati nel centro storico di Cesena, si affaccia al futuro. Il grande progetto di recupero e riuso, inserito nel programma “Abitare Sociale Cesena” e sostenuto da 17 milioni di euro tra finanziamenti Pnrr e risorse comunali, si trova nella fase di assegnazione dei nuovi spazi: sono infatti ancora aperti, fino a venerdì 13 novembre, i due avvisi pubblici rivolti ai soggetti interessati a gestire e animare gli ambienti completamente riqualificati.

Un intervento di rigenerazione urbana che punta a restituire alla comunità un patrimonio storico importante, trasformandolo in un luogo aperto, dinamico e che accoglie funzioni diverse: abitare, lavorare, incontrarsi, creare e fare impresa. Il complesso, accessibile attraverso tre ingressi principali da via Milani, via Strinati e via Dandini, sarà infatti un nuovo polo di servizi, socialità e opportunità per cittadini, professionisti, associazioni e imprese.