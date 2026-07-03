Cesena, Palazzo del Ridotto riempito da scatti cinematografici

Oltre duemila fotografie per raccontare il cinema da un punto di vista privilegiato: quello di chi lavora dietro l’obiettivo sul set. Da oggi il Palazzo del Ridotto ospita la 29ª edizione di “CliCiak - Scatti di cinema”, l’unica iniziativa in Italia interamente dedicata alla fotografia di scena. Il progetto, unico nel suo genere in Italia, è nato nel 1998 su iniziativa del Centro Cinema Città di Cesena, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro dei fotografi di scena e ad arricchire la fototeca dedicata al cinema italiano contemporaneo.

I fotografi premiati

Quest’anno sono state presentate 2.042 fotografie, realizzate da 41 fotografi e relative a 77 set tra film, serie televisive e cortometraggi. I fotografi attivi sui set italiani, vengono invitati ogni anno a mandare le foto dei corti e dei film, anche televisivi, seguiti nel corso delle ultime tre annate, e gli scatti vengono valutati da una giuria di esperti in cui figurano fotografi, critici, studiosi di fotografia e registi. Quest’anno il premio per la miglior fotografia è stato assegnato a Simone Falso per “Le città di pianura” di Francesco Sossai.

Il riconoscimento per la miglior serie fotografica cinema è andato a Daniele Coricciati per “Vita mia” di Edoardo Winspeare, mentre quello dedicato alle produzioni televisive è stato attribuito a Gianni Fiorito per “Noi del rione Sanità” di Luca Miniero.

I premi speciali

Il premio speciale Giuseppe e Alda Palmas, è stato conferito a Paolo Modugno per gli scatti realizzati sui set di “Napoli-New York” di Gabriele Salvatores e “Il Conte di Montecristo” di Bille August. Il premio “Portrait, ritratto sul set” è stato invece assegnato a Gianfilippo De Rossi, per la sezione in bianco e nero con “40 secondi” di Vincenzo Alfieri, e nuovamente a Simone Falso, per la sezione colore con “Le città di pianura”.

Le menzioni della giuria

La giuria ha inoltre attribuito alcune segnalazioni a Francesca Cassaro, Paolo Ciriello, Mattia Comuzzi, Mercedes Corveddu, Giuseppe D’Anna, Andrea Miconi, Paolo Modugno e Azzurra Primavera.

La mostra raccoglie, oltre alle fotografie premiate e segnalate, una selezione degli scatti presentati al concorso, offrendo uno sguardo privilegiato sul lavoro dietro le quinte del cinema italiano. Al termine dell’esposizione cesenate, la mostra proseguirà il suo percorso facendo tappa in altre città italiane e straniere.