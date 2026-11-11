Cesena, Palazzo del Ridotto: emergono nuovi documenti sulla sua costruzione

Cesena
  • 11 novembre 2026
Cesena, Palazzo del Ridotto: emergono nuovi documenti sulla sua costruzione

A Cesena si avvia alla conclusione la campagna diagnostica sul campo propedeutica al progetto di restauro e consolidamento strutturale della torre dell’orologio del palazzo del Ridotto e, contestualmente, emergono nuovi documenti sulla sua edificazione. In questi giorni sono in corso le ultime verifiche sugli elementi lignei che compongono il castello di sostegno delle campane, la scala e il solaio della torre. Si tratta dell’ultimo tassello di un approfondito percorso di analisi della vulnerabilità dell’edificio, che ha già interessato le componenti geologiche, dinamiche e murarie, con l’obiettivo di acquisire un quadro conoscitivo completo dello stato di conservazione e delle criticità strutturali del monumento.

Nello specifico, le indagini in corso si concentrano sulla cella superiore e sul sistema di sostegno delle campane, che da diversi decenni non possono essere utilizzate. Il provvedimento che ne ha determinato il fermo risale al 1979, quando, la Soprintendenza dispose il divieto di utilizzo delle campane e un intervento parziale di consolidamento, a causa del deterioramento dei puntoni lignei. Le verifiche confermano la necessità di un intervento strutturale definitivo sulla struttura portante che sostiene le campane. Parallelamente, saranno interessati dagli interventi anche il solaio e le scale interne che conducono alla loggia superiore e alla terrazza delle bandiere, con l’obiettivo di garantirne la piena sicurezza e il recupero della fruibilità.

Il Resistograph per conoscere lo stato di conservazione del legno

Particolare attenzione viene riservata alla diagnosi delle strutture lignee antiche, per le quali è fondamentale individuare eventuali fenomeni di degrado senza comprometterne l’integrità. A questo scopo i tecnici utilizzano il Resistograph, strumento diagnostico che consente di analizzare la densità del legno attraverso una perforazione di diametro estremamente ridotto, effettuata con una punta di appena 3-4 millimetri. Questa tecnologia risulta particolarmente preziosa per esaminare le parti nascoste delle travi.

Una storia che attraversa oltre sei secoli

Le attività diagnostiche si intrecciano con la ricostruzione della storia architettonica e costruttiva della torre. La sua edificazione originaria risale al 1401, mentre nel 1742 l’architetto Cristoforo Barzanti intervenne ricostruendo il campanile nelle forme che ancora oggi caratterizzano il monumento. Gli approfondimenti archivistici hanno consentito di recuperare importanti testimonianze documentarie, tra cui una lettera dell’orologiaio Antonio Praga del 1762 e i registri contabili del calcolatore Antonio Casini del 1777. Documenti che contribuiscono a ricostruire le vicende del sistema campanario e consentono di collocare la realizzazione delle campane attuali in un arco temporale compreso tra il 1742 e il 1777.

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