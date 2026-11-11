Cesena, Palazzo del Ridotto: emergono nuovi documenti sulla sua costruzione

A Cesena si avvia alla conclusione la campagna diagnostica sul campo propedeutica al progetto di restauro e consolidamento strutturale della torre dell’orologio del palazzo del Ridotto e, contestualmente, emergono nuovi documenti sulla sua edificazione. In questi giorni sono in corso le ultime verifiche sugli elementi lignei che compongono il castello di sostegno delle campane, la scala e il solaio della torre. Si tratta dell’ultimo tassello di un approfondito percorso di analisi della vulnerabilità dell’edificio, che ha già interessato le componenti geologiche, dinamiche e murarie, con l’obiettivo di acquisire un quadro conoscitivo completo dello stato di conservazione e delle criticità strutturali del monumento.

Nello specifico, le indagini in corso si concentrano sulla cella superiore e sul sistema di sostegno delle campane, che da diversi decenni non possono essere utilizzate. Il provvedimento che ne ha determinato il fermo risale al 1979, quando, la Soprintendenza dispose il divieto di utilizzo delle campane e un intervento parziale di consolidamento, a causa del deterioramento dei puntoni lignei. Le verifiche confermano la necessità di un intervento strutturale definitivo sulla struttura portante che sostiene le campane. Parallelamente, saranno interessati dagli interventi anche il solaio e le scale interne che conducono alla loggia superiore e alla terrazza delle bandiere, con l’obiettivo di garantirne la piena sicurezza e il recupero della fruibilità.