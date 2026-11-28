A Cesena si sono conclusi i lavori di ripristino e manutenzione straordinaria e realizzazione dei dispositivi permanenti anticaduta dall’alto della copertura di palazzo del Ridotto in piazza Almerici. L’intervento è stato avviato a luglio e terminato nel mese di settembre, con ulteriori lavori ultimati in questi giorni, e costituisce la prima fase del più ampio progetto di restauro conservativo dell’immobile storico. Le opere si sono rese necessarie per risolvere alcune infiltrazioni d’acqua meteorica, accentuatosi a seguito degli eventi alluvionali, che interessavano le strutture lignee e gli ambienti sottostanti, tra cui la sala Sozzi. L’intervento ha inoltre colmato l’assenza di dispositivi permanenti per l’accesso e la manutenzione in quota.

Il cantiere è stato diretto dall’Ufficio comunale Edilizia Pubblica e Monumentale ed eseguito dall’impresa Fratelli Giorgi Srl ed è stato condotto in costante accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. “Nel corso di questi mesi – commenta l’assessore ai Lavori pubblici e al Patrimonio Christian Castorri – il palazzo del Ridotto è stato interessato da opere importanti e non più rinviabili per una messa in sicurezza complessiva e con l’intento di risolvere criticità emerse nel corso delle indagini effettuate sulla copertura. Nel dettaglio, l’obiettivo dei lavori è stato quello di ripristinare la piena tenuta idraulica del tetto preservando inalterate le geometrie, le pendenze e l’aspetto esteriore dell’edificio. A tal fine, il manto esistente è stato smontato con cura: tutti i coppi storici integri, di fattura artigianale e industriale risalenti a diverse epoche, sono stati selezionati, puliti a secco e ricollocati nello strato superiore a vista”. I nuovi elementi in laterizio anticato, scelti per affinità cromatica e dimensionale, sono stati invece impiegati esclusivamente nello strato inferiore dei canali. Questo accorgimento ha consentito di conservare la patina storica complessiva della copertura.