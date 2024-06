Cesena, “Padre Guglielmo: carisma e mistero”. La prima del film è già sold out, ecco le altre date

A partire dal 14 giugno, gli spettatori potranno immergersi nella storia di Padre Guglielmo Gattiani, cappuccino vissuto a Cesena e a Faenza, recentemente proclamato venerabile servo di Dio da Papa Francesco. “Padre Guglielmo: carisma e mistero” è un film che rievoca gli aspetti avvincenti ed emozionanti della vita di Padre Guglielmo, venerato già in vita per la sua santità e la fama di miracoli ed eventi prodigiosi. La sua storia è narrata attraverso le commoventi testimonianze di amici e fedeli. Diretto da Roberto Vecchi, regista e autore con vasta esperienza nella programmazione televisiva per Rai, il film esplora l’essenza della vita di Padre Guglielmo, indagando la sua incrollabile fede, la sincera misericordia per i fedeli, la sua venerazione per i confratelli sacerdoti e la straordinaria capacità di toccare i cuori di innumerevoli persone. Simone Ortolani, giornalista e autore televisivo, ideatore del progetto ed esperto di tematiche storiche, ha curato i contenuti biografici del film. Insieme, Vecchi e Ortolani avevano già collaborato con successo al documentario “Ersilio”, dedicato al cardinale Tonini e trasmesso su Tv2000.

L’attore protagonista

Il ruolo di Padre Guglielmo è interpretato da Daniele Dainelli, attore professionista, insegnante di teatro e presidente di una rinomata compagnia teatrale romagnola. La sua performance coinvolgente dà vita al religioso, cogliendone il calore, l’umiltà e lo spirito di profonda preghiera.

La colonna sonora

Davide Caprelli, compositore cesenate di grande fama e autore di sigle televisive iconiche come quella della trasmissione Rai “Geo” e delle musiche del pluripremiato film “Est - Dittatura Last Minute” ha creato la colonna sonora del film, integrando perfettamente note e melodie con la narrazione della pellicola.

La troupe

La troupe del film comprende un notevole gruppo di talenti locali provenienti dalla Romagna, tra cui Ludovica Amati, Luigi Schiavoni, Marco La Ferrara, Davide Piras, Anja Schuck e Vanessa Marchetti.

Le riprese

Le riprese si sono svolte in diversi luoghi dell’Emilia-Romagna e non solo, tra cui Cesena, Sorrivoli, Faenza, Castel San Pietro, Lagrimone, Querceto, Badi, Ravenna e Treviso. La troupe ha raccolto meticolosamente preziose testimonianze di sacerdoti, confratelli, suore di clausura, devoti e amici che sono stati toccati dalla radicale e coerente testimonianza di fede di questo carismatico frate cappuccino scomparso a Faenza il 15 dicembre 1999.

La presentazione del film

Il film sarà presentato in anteprima presso il Cinema Teatro Victor di Cesena (Via S. Vittore, 1680) venerdì 14 giugno alle ore 21, con la presenza degli autori Roberto Vecchi e Simone Ortolani, del Ministro Provinciale dei Frati minori cappuccini fratel Giacomo Franchini, del vescovo di Cesena-Sarsina mons. Douglas Regattieri, e del presidente de La Bcc Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese Giuseppe Gambi. Le ulteriori proiezioni avranno luogo lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 giugno e giovedì 20 giugno alle ore 21. È consigliata la prenotazione al 375 670 0022