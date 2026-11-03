Cesena, padre e figlio vendono un immobile per 110mila euro: “Non li hanno mai avuti”

Cesena
  • 03 novembre 2026
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«Due cittadini cesenati, padre e figlio, vittime di presunte condotte truffaldine e intimidatorie, costretti a lasciare la propria abitazione a Cesena. Una situazione gravissima che coinvolge persone in condizione di vulnerabilità e che richiede una risposta immediata dello Stato». Francesco Gallo, capogruppo di Sud chiama Nord, descrive così una vicenda al centro di un’interrogazione a risposta scritta presentata ai ministri della Giustizia e dell’Interno. Protagonisti Ruggiero Raffaele e Giuseppe Rizzi. Secondo quanto denunciato dalle vittime in sede di querela, il primo avrebbe venduto un immobile di sua proprietà a Cesena, del valore di 110 mila euro, ma non avrebbe mai ricevuto la somma pattuita, rimasta nella disponibilità del soggetto che agiva in virtù di una procura speciale a vendere e a riscuotere. Il padre, Giuseppe Rizzi, intervenuto per tutelare il figlio, sarebbe stato a sua volta vittima di gravi minacce alla propria incolumità. Gallo, nella sua interrogazione, evidenzia la lentezza delle attività successive alla denuncia, che avrebbe esasperato la condizione dei due cittadini, fino a spingere i signori Rizzi ad abbandonare la loro casa. Il parlamentare di Sud chiama Nord chiede chiarimenti sulla questione, che era già stata al centro di un’altra interrogazione di un collega.

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