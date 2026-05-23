Cesena ottiene 5 milioni per la mobilità sostenibile: “Decisivo il passaggio a capoluogo di provincia”

A Cesena sono stati assegnati 5 milioni di euro dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del nuovo Programma integrato dedicato alla mobilità urbana sostenibile.

Lo annuncia il Comune in una nota. Determinante, però, è stato il recente riconoscimento di Cesena come città co-capoluogo della provincia, status acquisito il 30 gennaio 2024. Senza questo passaggio istituzionale, infatti, il Comune non avrebbe potuto accedere al finanziamento riservato per legge a Città metropolitane e capoluoghi di Provincia. “Siamo molto soddisfatti di questo ulteriore risultato ottenuto dalla nostra città. Dopo la stagione del Pnrr – commenta il sindaco Enzo Lattuca – Cesena continua ad attrarre risorse importanti per crescere ancora e per migliorare la qualità della vita dei cesenati e di chi sceglie questo territorio per viverci, studiare e lavorare o anche solo per visitarlo. Occorre dire che non è stato semplice ottenere l’inserimento nel programma ministeriale. Inizialmente i Ministeri competenti non avevano considerato Cesena essendosi basati su un elenco Istat non aggiornato, ma proprio l’ottenimento del titolo di co-capoluogo ci ha consentito di prendere parte a questa partita. In questo modo, grazie alla nostra sollecitazione, siamo stati inseriti nell’elenco degli enti beneficiari attraverso un decreto correttivo. Il vicesindaco Castorri e l’assessore Bertani erano già al lavoro con gli uffici per studiare le linee guida ed elaborare il piano degli interventi che contiamo di presentare in Giunta e in Commissione consiliare entro il mese di giugno. Ci faremo trovare pronti, tengo a sottolineare che la strategia che viene proposta dal programma ministeriale è perfettamente coerente con quella che abbiamo sviluppato a Cesena in questi anni, fortemente criticata dalle opposizioni. Con queste risorse possiamo accelerare e potenziare la fase operativa”.