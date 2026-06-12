Cesena, Orogel inaugura il nuovo laboratorio di analisi VIDEO

Eccellenza e punto di riferimento nazionale per la sicurezza e la qualità agroalimentare. Dal controllo delle acque, del suolo e delle superfici fino al prodotto finito che arriva sulle tavole dei cittadini. È Sicural, il laboratorio di ricerca specializzato in analisi microbiologiche, chimiche e biologia molecolare per la sicurezza degli alimenti realizzato da Orogel nel 2009.

Collocato nella zona industriale di Torre del Moro a Cesena, Sicural, consolidata la sua fama quale centro di analisi della filiera agroalimentare, allarga la sua capacità. Per ampliare il suo raggio di azione.

Alla presenza dei vertici aziendali di Orogel, della dirigenza del Sicural e delle istituzioni cittadine è arrivato questa mattina il taglio del nastro tricolore che inaugura la nuova sede del territorio.

Un ampliamento di superficie pari a 1.500 metri quadrati (il triplo rispetto allo spazio precedente) che aiuteranno il team di 23 esperti che opera nelle sue sale a rispondere alle nuove esigenze del mercato agroalimentare nazionale e internazionale.

Nella nuova location sono stati installati: un laboratorio di biologia molecolare dove è già entrato in funzione un sistema robotizzato per la preparazione automatica delle piastre per Real Time PCR; un reparto chimica con strumenti di rilevazione delle temperature per affrontare i picchi stagionali di attività così da evitare la compromissione degli standard qualitativi. “La nuova struttura - ha dichiarato la direttrice del laboratorio Silvia Zuccherelli - ci ha permesso di riorganizzare spazi e flussi di lavoro con benefici immediato sull’efficienza. L’obiettivo sarà allestire un laboratorio sempre più digitalizzato, efficiente e sostenibile”.

La nuova estensione è l’implementazione strumentale permetteranno al Sicural di cimentarsi anche in nuovi ambito del settore. L’analisi del suolo si arricchirà di un servizio di consulenza agronomica integrata (dati più soluzioni concrete); si sperimenterà la nutraceutica, valorizzazione delle “matrici agroalimentari”.