Cesena, Orogel, Confcommercio, Iscom e Rigenera alleate per il mondo Horeca

Orogel, Confcommercio cesenate, Iscom formazione e Rigenera Imprese si uniscono nell’iniziativa “Soluzioni su misura nel food per crescere insieme”, per offrire analisi, consulenza e formazione alle imprese di Horeca, che comprende esercizi di ristorazione. L’obiettivo è accompagnare le imprese verso una riduzione dei costi e degli sprechi alimentari, ottimizzando i tempi di preparazione e migliorando l’organizzazione del personale. Inoltre, far aumentare la produttività, adottando modelli di lavoro più sostenibili senza abbassare la qualità.