Cesena, omaggio ai caduti di guerra sabato 2 novembre

Cesena celebra il ricordo dei Caduti di guerra, l’Unità nazionale e le Forze Armate.

Sabato 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei Caduti, la prima cerimonia si svolgerà alle ore 11:15 al Cimitero urbano, nella Cripta-Ossario, dove l’Amministrazione comunale deporrà una corona ai Caduti. A seguire, alle ore 11:30, celebrazione della Santa Messa nella Chiesa del Cimitero. Lunedì 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, alle ore 16:00, in viale Mazzoni, di fronte al Monumento dei Caduti, il Sindaco Enzo Lattuca, accompagnato dal Gonfalone della città di Cesena, deporrà la corona d’alloro. Le altre corone saranno collocate davanti al Monumento dei caduti cesenati dell’aeronautica in via Boscone e al Monumento “Ragazzi del 99”, area ex Macello.