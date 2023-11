Cesena, omaggio ai caduti di guerra

Cesena celebra il ricordo dei Caduti di guerra, l’Unità nazionale e le Forze Armate. Si tratta di momenti importanti annualmente partecipati dalla cittadinanza, oltre che dalle Autorità civili e religiose. Questa mattina, in occasione della Commemorazione dei Caduti, la prima cerimonia si è svolta alle 11.15 al Cimitero urbano, nella Cripta-Ossario, dove il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri e il vicesindaco Christian Castorri hanno deposto una corona ai Caduti. A seguire la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa del Cimitero alla presenza del vescovo Douglas Regattieri. Alla mattinata inoltre hanno preso parte i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine e i referenti delle Associazioni d’arma e combattentistiche. Altre commemorazioni sono state riproposte nei diversi quartieri cittadini.

Sabato 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, alle ore 16, in viale Mazzoni, di fronte al Monumento dei Caduti, il sindaco Enzo Lattuca, accompagnato dal gonfalone della città di Cesena, deporrà la corona d’alloro. Le altre corone saranno collocate davanti al Monumento dei caduti cesenati dell’aeronautica in via Boscone e al Monumento “Ragazzi del 99”, area ex Macello.

Si ricorda che fino a domenica 5 novembre (nonostante il cambio d’ora) i cimiteri comunali osserveranno i seguenti orari di apertura e chiusura per tutte le giornate: Cimitero urbano orario continuato dalle 8 alle 18; i 35 cimiteri rurali orario continuato dalle 7 alle 19. Infine per favorire la “ricerca dei defunti” sarà sempre attivo, per tutta la giornata il numero di servizio: 0547 356631.

Quella di questa mattina al Cimitero urbano è stata la prima cerimonia pubblica organizzata a Cesena partecipata dal Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri.