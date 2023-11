Cesena, omaggio a Lucio Dalla lunedì al cinema Eliseo

Prende il via lunedì alle 21 a Cesena con un omaggio a Lucio Dalla la rassegna di cinema e musica Across the Movies con la proiezione di DallamericaCaruso. Il concerto perduto. Appuntamento al cinema Eliseo in viale Carducci 7. Il film riporta in luce sul grande schermo le riprese integrali del concerto al Village Gate di New York del 1986 andate quasi interamente perdute, ora ritrovate, restaurate e rimasterizzate.

Primo step della serata alle ore 19.30 nel foyer del cinema Eliseo con l’aperitivo a buffet preparato dal Cinecaffè e allo stesso tempo si accenderanno le frequenze di Uniradio Cesena con la trasmissione Across the Radio condotta in diretta dal cinema dagli studenti universitari del polo Didattico-Scientifico di Cesena. Sarà un’anteprima alla proiezione, un album sonoro di ricordi e novità, brevi notizie ed aneddoti, sfogliato con passione e competenza dai conduttori per evocare avvenimenti personaggi memorie e un occasione per avvicinare e intervistare i protagonisti della serata.

Prima della proiezione, alle ore 21 il ghiaccio sarà rotto dalle note introduttive di Luigi Bertaccini, dj giornalista musicale e storico del rock, prezioso frontman e collaboratore della rassegna. Un’altra caratterista fondamentale di Across The Movies, è la presenza in tutti gli appuntamenti di un ospite musicale che interverrà durante la presentazione, e in questa prima serata sarà eseguito da Enrico Farnedi che omaggerà Lucio Dalla reinterpretando in modo personale ed originale qualche brano. Ingresso 8-10 euro.