Cesena. Oltre tre milioni di euro per l’Abbazia del Monte

Risorse preziose e importanti per l’Abbazia del Monte di Cesena, grazie al Governo Meloni. A darne l’annuncio è il deputato FDI, Alice Buonguerrieri, che si è recata nuovamente presso l’Abbazia del Monte per fare il punto con l’Abate Don Mauro sulle procedure, seguite sin da principio dalla stessa Buonguerrieri, per il recupero di risorse necessarie sia per porre rimedio ai danni post alluvione, sia per il consolidamento di una parte della struttura.

“All’Abbazia sono stati riconosciuti circa 400.000 euro di finanziamento per opere di ricostruzione derivanti dai danni causati dall’alluvione e ben 2,9 milioni di euro dal PNRR per un’opera di consolidamento di un’ala della struttura che necessita di interventi mirati. Parliamo di contributi economici molto importanti, che permetteranno di dar corso ad importanti e attesi lavori. Per il completamento dell’intervento servono ulteriori risorse, continuerò dunque a seguire personalmente le necessità dell’Abbazia che costituisce un prezioso patrimonio storico, culturale e religioso da preservare”.

“In questo contesto, siamo orgogliosi dei risultati ottenuti fino ad oggi, merito del Governo Meloni che ringraziamo e al quale riconosciamo di essere stato il primo a rispondere concretamente alle necessità dell’Abbazia, confermando la propria vicinanza al territorio. Confidiamo che anche la Regione e il Comune facciano la loro parte”, chiosa Buonguerrieri.