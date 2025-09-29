Cesena, “oltre 4mila presenze in piazza”: un successo il concerto di Radio Studio Delta Live

È un arrivederci al 2026 quello che segna la conclusione del grande appuntamento con Radio Studio Delta Live in piazza del Popolo, realizzato in collaborazione con il Comune di Cesena. “Con oltre 4.000 presenze in piazza – commenta l’Assessore allo Sviluppo Economico Lorenzo Plumari – possiamo dire di aver vinto una scommessa. Fin dai primi passi, condivisi con Radio Studio Delta, questo evento ci è parso una proposta fresca e rivolta a un pubblico ampio. È stata la piazza del Popolo a confermare questo dato: l’evento è stato partecipato da un pubblico variegato, con persone di tutte le età, dai bambini, che già dal pomeriggio erano in attesa di ballare con i propri beniamini, ai giovani e agli adulti arrivati da tutta Italia”.