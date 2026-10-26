Cesena, oltre 400 persone per Mercadini all’Auditorium

Oltre 400 persone hanno partecipato nel pomeriggio di ieri, domenica 25 ottobre, a Cesena all’apertura al pubblico del nuovo Auditorium della città, negli spazi dell’ex Arrigoni, in piazza Karl Marx. L’occasione è stata il monologo ‘Una guerra segreta. L’Arrigoni e la resistenza a Cesena’, scritto e interpretato da Roberto Mercadini sulla base degli studi e delle ricerche storiche di Maurizio Balestra, nell’ambito delle celebrazioni per l’82esimo anniversario della Liberazione di Cesena dal nazifascismo.

“L’iniziativa – commenta il presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini – ha unito memoria storica e valorizzazione di uno spazio rinnovato, richiamando un pubblico numeroso e curioso di scoprire il nuovo Auditorium, destinato ad affiancare alla funzione universitaria una progressiva apertura alla vita culturale cittadina. Il monologo di Roberto Mercadini ha di fatto concluso le celebrazioni avviate il 10 ottobre mettendo al centro, ancora una volta, il concetto di comunità: quella operaia dell’Arrigoni, quella cesenate dei duri anni del secondo conflitto mondiale e dell’occupazione nazifascista e non meno la comunità dei nostri giorni che nel pomeriggio di ieri si è data appuntamento in un’area rigenerata della città, quella di piazzale Karl Marx e dell’Arrigoni per rafforzare la memoria e la conoscenza su fatti storici di grande importanza”.