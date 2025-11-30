Cesena. Oltre 2.500 soci e ospiti per la festa di RomagnaBanca con Cazzullo e I Nomadi

Sabato 29 novembre, il Pala Bcc Romagnolo di Cesena ha ospitato la Festa di RomagnaBanca, evento che ha richiamato oltre 2.500 tra soci e ospiti del territorio. La serata ha confermato ancora una volta la capacità dell’istituto di creare momenti che intrecciano riflessione, cultura e intrattenimento.

Il momento centrale della manifestazione è stato il monologo “La forza della gentilezza di San Francesco” del giornalista e scrittore Aldo Cazzullo. Attraverso un racconto appassionato e coinvolgente, Cazzullo ha presentato la figura del Santo di Assisi come incarnazione di una gentilezza radicale e profondamente contemporanea, citando anche le parole di Ornella Vanoni: “Ho imparato che arrabbiarsi è completamente inutile. La gentilezza appiana tutto”.

La vice presidente Barbara Camporeale ha sottolineato come questo messaggio si colleghi alla missione delle banche di comunità. Il presidente Corrado Monti ha rimarcato che la gentilezza rappresenta “una scelta necessaria in un tempo segnato da divisioni”, presentando inoltre il Calendario 2026 dedicato a storie di impatto positivo sul territorio.

La seconda parte della serata ha visto protagonisti I Nomadi, che hanno conquistato il pubblico con una scaletta di 20 brani, un viaggio attraverso oltre sessant’anni di carriera musicale, da classici intramontabili come “Io vagabondo” a “Dio è morto” e “Canzone per un’amica”.

L’evento si è concluso nel foyer, dove Cazzullo si è intrattenuto con i presenti firmando numerose copie del suo libro “Francesco. Il primo italiano”.