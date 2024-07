Cesena, Olidata, il nuovo cda: Claudia Quadrino amministratore delegato

L’assemblea degli azionisti di Olidata ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ora composto da Cristiano Rufini (Presidente), Claudia Quadrino, Piercarlo Valtorta, Cristina Rufini ed Elio Casalino. Il nuovo cda ha provveduto a prendere in consegna le attività correnti, conferendo i poteri gestori e nominando i comitati endoconsiliari. In particolare, il consigliere Quadrino è stata nominata Amministratore Delegato e le sono stati conferiti i necessari poteri per la gestione dell’azienda. La nomina di Claudia Quadrino, già amministratore delegato di Sferanet, si inserisce e si motiva in un’ottica di continuità, anche in considerazione della riorganizzazione aziendale in corso, che prevederà a breve la fusione per incorporazione di Sferanet in Olidata. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato e confermato in capo ai consiglieri Casalino e Valtorta il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance.

Il cda in una nota comunica di aver verificato l’avveramento di tutte le condizioni sospensive previste per la stipula dell’atto di fusione, relativo all’incorporazione di Sferanet in Olidata. D’intesa con Sferanet, pertanto, la Società procederà alla stipula dello stesso nel più breve tempo possibile, restando inteso che l’efficacia della fusione interverrà dal primo giorno del mese successivo alla data d’iscrizione dell’atto di fusione presso il competente Registro delle Imprese.