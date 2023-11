Cesena, oggi inaugura il 101SB il mega skatepark indoor di via Cadorna

Dopo mesi di attesa oggi inaugura 101SB lo skatepark di via Cadorna 41. È uno degli skatepark al chiuso più grandi d’Italia ed è il progetto dell’asd Skate School Cesena.

Il capannone che fino a qualche anno fa ospitava il laboratorio di un fabbro, oggi ospita le rampe sui cui possono allenarsi gli atleti della Skate School ma non solo. È infatti nel nuovo skatepark che si allenerà la federazione italiana di Skate per preparare gare nazionali e olimpiadi. A Cesena già si allenano Asia Lanzi, l’atleta bolognese che ha rappresentato l’Italia a Tokyo al debutto dello skateboard come disciplina olimpica, e l’aspirante olimpionico Andres Martin Gramaglia Fusconi, cresciuto alla Skate School.

La nuova struttura di via Raffaele Cadorna 41 a Torre del Moro, nasce per rispondere alla scarsità di spazi dove atleti professionisti possano allenarsi anche in inverno, e dalla volontà di continuare a far crescere la Skate School Cesena, che ha cominciato a muovere i primi passi nel 2014 e oggi conta oltre 400 iscritti e propone corsi di avvicinamento allo skate per bambini ragazzi e adulti e allena atleti come Lanzi e Gramaglia Fusconi. La nuova sede, frutto di un investimento di circa 90mila euro è stata realizzata in un capannone di quasi mille metri quadri, che per una metà sarà dedicato all’allenamento degli atleti professionisti e più avanzati, nell’altra avrà gli spazi dedicati ai principianti.

Dopo mesi di lavoro per trasformare quell’ambizioso progetto in realtà ora è arrivato il momento di festeggiare. «Arriveranno persone da tutta Italia, spazi come questo sono rari», commenta Alessandro Pistocchi. Il programma della festa prevede skate libero per tutti dalle 15 alle 19, dalle 17.30 ci sarà il buffet e il brindisi inaugurale, ma il bar sarà aperto dalle 15.