Cesena, oggetto rovente gettato nella spazzatura: incendio sul camion dei rifiuti

Alle 8.45 di questa mattina, due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesena sono intervenute in Via Mariana per l’incendio di un automezzo adibito alla raccolta dei rifiuti. Il personale operativo ha provveduto a svuotare il carico del camion sulla sede stradale per poter aggredire le fiamme più efficacemente. Il rogo è stato limitato ai soli rifiuti, evitando che l’incendio si propagasse e danneggiasse la struttura del mezzo. Con tutta probabilità, tutto è nato da una leggerezza e da un rifiuto rovente gettato nella spazzatura. Non si segnalano persone ferite o intossicate.